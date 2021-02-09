Exatlón: Los azules tienen el corazón roto tras la sorpresiva y triste salida de Keno Martell.

Exatlón: Titanes vs Héroes se llenó de nostalgia tras la salida del querido atleta Keno Martell. ‘Playmaker’ se convirtió en el reciente eliminado de la contienda tras enfrentar un cardíaco duelo contra Javi Márquez y Dan Noyola.

Javi Márquez fue uno de los más afectados con la partida de su entrañable amigo. ‘Súper Papá’ abrió su corazón en pleno campamento, donde confesó cuánto extraña al jugador de fútbol americano.

“Fue un juego muy difícil. Tanto físicamente como mental y emocionalmente. Ha sido de los juegos que más he sufrido. Debo confesar que a Keno lo estimo muchísimo, lo veo como un hermano. Jamás me imaginé la gran amistad que iba a obtener con él, lo quiero mucho”, expresó el tapatío durante un emotivo discurso que conmovió a millones de televidentes en casa.

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Por su parte, Christian Anguiano se dijo destrozado, pues también formó una maravillosa hermandad con el querido joven regiomontano: “Tengo el corazón roto, aunque no parezca. Trato de asimilar el porqué de las cosas”, expresó el también conocido como ‘Yomi’ para las cámaras de Exatlón.

Todos los concursantes hicieron un círculo dentro del campamento, donde hablaron de sus sentimientos sin tapujos. Fue Dan Noyola, quien también expresó su tristeza por vencer a Keno Martell.

Los tres dimos nuestro máximo esfuerzo y se vio reflejado en cada carrera. Eliminarnos entre nuestra propia familia… me duele mucho

Casandra, quien se volvió íntima amiga de Keno Martell desde la tercera temporada de Exatlón, prometió llegar hasta la recta final para vengar el nombre de 'Playmaker'.

“Keno nos quiere ver luchar, nos quiere ver pelear. El hecho de recordarlo, es saber que está presente y que estamos peleando en su nombre”, trascendió la bellísima basquetbolista profesional.

Así fue la dolorosa eliminación de Keno Martell de Exatlón: Titanes vs Héroes

El pasado domingo, Keno Martell, Dan Noyola y Javi Márquez se enfrentaron a un intenso duelo que conmocionó a millones de televidentes en casa.

Los atletas se batieron en una cardíaca batalla que fue sintonizada por todos los admiradores del programa deportivo. Cada atleta se enfrentó con 5 vidas; sin embargo, Keno salió eliminado tras ser derrotado por sus compañeros.

Una vez en la ceremonia, el jugador de fútbol americano pronunció un emotivo discurso que conmovió a sus compañeros y a la máxima autoridad Antonio Rosique.

El regiomontano partió de las playas de República Dominicana convertido en una completa leyenda de Exatlón.

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