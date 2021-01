Exatlón: Casandra Ascencio acusa a Mati Álvarez de regalarle puntos a Evelyn Guijarro durante los circuitos.

La polémica volvió a inundar las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues Casandra Ascencio acusó a Mati Álvarez de regalarle puntos a Evelyn Guijarro durante los últimos circuitos.

Y es que, según la basquetbolista, ‘Terminator’ bajó su rendimiento cuando compitió con la reciente ganadora de la Ruta Tokio.

Lo anterior ha generado todo tipo de sentimientos en Casandra, quien no está dispuesta a tolerar alianzas por parte de sus compañeras del equipo azul.

“Si llegas a donde quieres estar a costa de otras personas está bien”, expresó ‘MVP’ para las cámaras de Exatlón, asegurando que Mati y Evelyn tienen un posible complot para llegar a la final juntas.

Hemos visto puntos muy definitorios donde Mati le entrega puntos a Evelyn. La verdad sí me duele un poco que Evelyn pueda estar involucrada

Por si fuera poco, la jalisciense también involucró a Jazmín Hernández en esta controversia, pues supuestamente también se unió a las alianzas de Mati y Evelyn.

“Nos hizo ruido que Evelyn apoyara mucho a Jaz porque cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme”, concluyó la integrante de Héroes.

Este querido atleta también fue acusado de regalar puntos

No es la primera vez que las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se encienden por una controversia similar a la de Casandra Ascencio y Mati Álvarez.

Recordemos que, en su momento, Aristeo Cázares también fue acusado por regalarle puntos a su hermano menor Ernesto Cázares y así salvarlo del duelo de eliminación.

El ‘Aguileón’ Cázares encendió las alertas rojas entre los integrantes de su propio equipo, pues fue acusado de traidor y desleal a su camiseta.

Tras su salida de Exatlón, Ernesto Cázares confesó que su hermano sí se dejó perder para mantenerlo a salvo.

“No soy ciego, sí lo hizo. La verdad eso me afectó muchísimo en cuanto a lo mental porque empecé a sentir que ya no podía hacer algo en Exatlón. En vez de ayudarme me perjudicó, pero le agradezco mucho porque gracias a eso estuve más tiempo en el programa”, trascendió el campeón más querido de México para Venga la Alegría.

