La promesa de Cecy Wushu tras superar un nuevo duelo de eliminación en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes despidieron a una querida atleta el día de ayer, pues Samara Alcalá abandonó la contienda tras enfrentarse a sus compañeras Cecy Álvarez y Doris del Moral.

Y es que, ‘Wushu’, fue una de las atletas más destacadas en el reciente duelo de eliminación, pues demostró que posee múltiples cualidades deportivas para llegar hasta la final de la cuarta edición de Exatlón.

Por si fuera poco, Cecy expresó que ahora se siente más fuerte y poderosa, pues aprendió a controlar su mente en los momentos más complicados.

Estoy contenta conmigo misma, creo que este es el resultado de todo el esfuerzo. Al final ya no podía con las piernas. Sam es muy rápida y querer seguirle el paso, me costaba muchísimo

Mis compañeros me lo dijeron, que me veía muy cansada y sí lo estaba; sin embargo, saqué ese plus que necesitaba para poder dar el resultado, llegar al tiro con la cabeza fría y tranquila para que las cosas se dieran

Por si fuera poco, la deportista mexicana compartió que fue muy difícil y doloroso enfrentarse ante sus compañeras del equipo azul.

Fue muy difícil estar compitiendo contra tus mismas compañeras; hay muchos sentimientos encontrados. Cada eliminación me ha dejado algo nuevo porque he crecido de cierta manera; no solo físicamente sino mental y espiritualmente

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La promesa de Cecilia Álvarez ‘Wushu’ que impresionó a todos los televidentes.

La integrante de Héroes dejó claro que se convirtió en una mujer dispuesta a vencer las dificultades que se le presenten en la recta final de la competencia.

Volteó al pasado a ver a esa Cecy que estuvo en la primera eliminación, pero ya soy una Cecy más fuerte y más segura. Ya sé cómo controlar esos sentimientos y cada día voy aprendiendo más sobre cómo manejar las emociones

Y es que Cecy se prometió seguir aprendiendo cada día para coronarse como la nueva campeona de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Sin importar las críticas en su contra, 'Wushu' quiere triunfar y levantar la copa en las playas de República Dominicana.

Yo estoy aquí por una meta, me plantee un objetivo y tengo que cumplirlo pese a que el mar esté en mí contra. Lo voy a seguir haciendo porque a esta vida venimos a trascender y no voy a dejar de hacerlo

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