Exatlón: Evelyn Guijarro gana su octava insignia y se convierte en la ganadora absoluta del viaje a Tokio 2021.

Exatlón: Titanes vs Héroes ha sacado lo mejor de tus atletas favoritos. Rojos y azules se han batido en impresionantes duelos que suben la adrenalina entre millones de televidentes mexicanos.

Sin embargo, la prueba olímpica Ruta Tokio también puso a prueba a las talentosas mujeres de esta edición más demandante de la televisión.

La competencia se puso demasiado cardíaca, pues 'Sniper' se enfrentó a un duelo de desempate contra su rival Zudikey Rodríguez. Ambas atletas lucharon con dos vidas y todas las ilusiones para viajar a los Juegos Olímpicos el próximo año.

Gracias a todos sus esfuerzos y grandes dotes deportivos, Evelyn Guijarro se ganó su octava insignia y se convirtió en la ganadora absoluta del viaje a Tokio 2021.

Evelyn Guijarro demostró ser una de las chicas más veloces y con mejor puntería de esta cuarta edición del famoso reality show. Fue en la ceremonia, donde la tapatía pronunció un emotivo discurso que hizo vibrar a millones de televidentes.

Desde que inició esta competencia, el reto lo veía muy largo y cansado, nunca me imaginé como acabaría esto. No habría podido llegar hasta aquí sin ayuda de mi increíble equipo, me llena el alma contar con este equipo; esto es para ellos

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El talentoso atleta que puso en alto el nombre de Titanes

Recordemos que, hace unas semanas, Pato Araujo se convirtió en el ganador absoluto de la Ruta Tokio en la rama varonil. Y es que, ‘Capitán Coraje’ realizó un espectacular tiempo con el que ganó su sexta insignia.

El futbolista enfrentó una cardíaca final contra Aristeo Cázares y Heliud Pulido, quienes no pudieron superar el tiempo récord del famoso colimense.

Pato dedicó su victoria a Ernesto Cazares, a la ‘Escuela Primaria Patricio Araujo’ y a todos los atletas de la primera temporada que abrieron paso a esta emocionante aventura.

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