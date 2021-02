Exatlón: Héroes retoman el rumbo y de la mano de Dan Noyola obtienen la medalla de las playas más demandantes

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se inundaron de adrenalina tras la participación de los caballeros en la prueba contrarreloj varonil.

Tras una intensa batalla, solo cinco atletas pasaron a la segunda ronda para ganar la reluciente presea. Javi Márquez, Pascal Nadaud, Dan Noyola y Christian Anguiano fueron los concursantes que se enfrentaron a un intenso duelo.

Finalmente, Dan enfrentó a ‘Yomi’ en una trepidante final que fue sintonizada por millones de televidentes mexicanos.

Tras un excelente tiempo de 59:39, Daniel Noyola se colgó su segunda presea en la edición más exigente de la competencia deportiva.

“Esto más que físico, es mental. ‘Yomi’ me llevó al límite y me gusta cuando mis compañeros me hacen mejorar. Esta medalla se la quiero dedicar a la persona más importante de mi vida que es Julyn”, expresó el querido atleta en la ceremonia de Exatlón.

Por su parte, Christian Anguiano confesó que cometió un enorme error en el circuito, donde perdió la contienda contra su gran amigo del equipo azul.

Así ha sido el rendimiento de Dan Noyola en Exatlón: Titanes vs Héroes

El ciclista profesional se convirtió en uno de los atletas más destacados de esta cuarta temporada de la competencia deportiva, pues demostró sus múltiples habilidades deportivas.

Por si fuera poco, Dan Noyola presumió tener un gran temple en los duelos de eliminación, pues se batió en una batalla por la estadía contra Keno Martell y Javi Márquez.

El también conocido como ‘Relámpago’ dio a conocer su gran fortaleza en cada una de las carreras, pues logró librar con éxito el duelo de eliminación contra sus porpios amigos de Héroes.

A punto de entrar a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, el ciclista profesional adquirió mayor fuerza y destreza para obtener la gloria en las playas más exigentes del mundo.

