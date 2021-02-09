Conoce a los atletas que han provocado que Antonio Rosique rompa en llanto en Exatlón: Titanes vs Héroes.

La cuarta temporada de Exatlón México se ha convertido en una de las más emocionales, gracias a los momentos que han dejado los atletas de Titanes y Héroes.

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Fue en el año 2017, cuando el programa deportivo salió al aire y desde ese momento se ha convertido en la opción favortita de los televidentes, pues viven, se emocionan y vibran al igual que los participantes; sin embargo, como parte del equipo de Exatlón México, existe una persona que se ha ganado el cariño, respeto y admiración del público.

Hablamos de nuestro querido presentador Antonio Rosique, quien día a día nos emociona con sus palabras y frases.

La máxima autoridad, como se le ha denominado, está presente en todos los duelos y a él le toca, al igual que a los participantes, despedirse de los atletas que no alcanzan a sobrevivir y se ven vencidos por los desafíos.

Para Antonio no ha sido fácil decir adiós a grandes atletas, mismos con los que ha compartido emociones, victorias y derrotas. Ahora te presentamos algunas de las salidas que más han dejado sentimientos fuertes en Antonio Rosique.

Ernesto Cázares

Al despedir al primer campeón, Antonio no evitó las lágrimas por la salida del atleta; además, le confesó que su llegada a las playas de República Dominicana cambió todo, ya que no hubiera sido la misma sin la intervención del competidor, a quien también le expresó su respeto y admiración.

Ana Lago

Una las participantes eliminadas recientemente fue la deportista de la primera temporada, quien dejó los circuitos del Exatlón al ser vencida por dos compañeras de su mismo equipo. Fue entonces que Rosique tampoco aguantó el llanto y en vista de su partida la despidió con palabras que subrayaron su esfuerzo.

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Keno Martell

El jugador de futbol americano fue el más reciente en salir del reality, y al igual que los demás, su paso por la competencia dejó huella en el corazón de nuestro querido presentador, quien le dedicó unas conmovedoras palabras de despedida con una voz que apenas soportó las lágrimas.

