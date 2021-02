David Juárez ‘La Bestia’ revela uno de los grandes secretos durante su estancia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

David Juárez ‘La Bestia’ se convirtió en un atleta muy querido en esta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, el gimnasta artístico, se metió en el corazón de todo México debido a su nobleza, habilidades deportivas y gran corazón de oro.

Recientemente, el yucateco realizó una ronda de preguntas y respuestas para platicar con todos sus fanáticos. Fue en Instagram, donde el mexicano contó uno de los secretos más grandes durante su estancia en la competencia deportiva más demandante de la televisión.

“No es exactamente mío, pero yo estaba por ahí, tuve un poco que ver. Una vez se nos quemó un cuarto de la fortaleza. Se quemó, se quemó por completo. No voy a dar más detalles”, expresó David para sus 546 mil seguidores en las redes sociales.

Te puede interesar: Exatlón: Los azules tienen el corazón roto tras la sorpresiva y triste salida de Keno Martell.

El exintegrante del equipo Héroes abrió su corazón como nunca antes, pues también compartió cómo se ganó su apodo de ‘La Bestia’.

“Me pusieron ‘La Bestia’ porque empecé a correr el circuito en cuatro patas y me dijeron ‘Corres cómo bestia’. Se me quedó el apodo”, subrayó el querido latino con una sonrisa de oreja oreja.

Recordemos que, David Juárez se ganó una familia en esta cuarta temporada del reality show; sin embargo, confesó que admiraba mucho a Ernesto, Pascal y Javi antes de entrar a Exatlón.

Los planes de David Juárez ‘La Bestia’ tras abandonar Exatlón: Titanes vs Héroes.

David Juárez protagonizó uno de los momentos más dolorosos de esta aventura, pues abandonó la contienda por una lesión en mano izquierda.

El exintegrante del equipo azul jamás imaginó salir de la temporada más demandante de Exatlón debido a una fractura en el cuerpo: “No sentí nada de dolor, pensé que se me torció el dedo, no pensé que fuera tan grave. Luego me dijeron que era una factura triple, que necesitaba una placa y 7 clavos”, trascendió el también empresario para sus millones de fans.

Recordemos que, David Juárez ‘La Bestia’ es dueño de una cafetería y otros exitosos negocios. Por ende, el querido atleta confesó que es momento de enfocarse en su vida como empresario y entrenar muy fuerte para la quinta temporada de Exatlón.

“Es momento de trabajar en mis negocios y prepararme para la quinta temporada”, reveló el atleta, quien también tiene planes de reunirse con su gran amigo y reciente eliminado Keno Martell.

Debemos mencionar que a David Juárez ‘La Bestia’ se le dio la oportunidad de regresar a la quinta temporada de Exatlón.

El público mexicano desea ver al gimnasta artístico dominar las playas de República Dominicana sin ningún problema de salud. Por ende, ‘La Bestia’ ya está entrenando para regalar un espectáculo inolvidable a todo México.

También te puede interesar: Exatlón: Antonio Rosique anuncia dos nuevos incentivos en las tierras y playas más demandantes. ¿Cuál te gustó más?