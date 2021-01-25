Atletas del equipo azul rompen en llanto tras perder la Batalla por la Supervivencia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Luego de no poder evitar que los rojos perdieran a uno de sus atletas en Exatlón: Titanes vs Héroes, las mujeres azules tendrán que enfrentar una vez más el duelo de la eliminación, por lo que rompieron en llanto al saber que una de ellas será la eliminada de la competencia.

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Las integrantes de los Héroes que fueron a la batalla final fueron Samara y Cecy Wushu, mientras que la otra la tuvo que elegir Casandra, por ser la integrante con más puntos del equipo a lo largo de la semana 21.

Y, aunque siempre la líder azul ha hecho la elección con la mayor responsabilidad, eso no quiere decir que no sea una situación complicada para ella.

Debido a que hemos perdido la supervivencia, creo que es de las decisiones que más te cuestan trabajo, sé que es una responsabilidad ser la de mayor punto, aunque se toma esta decisión en equipo, obviamente decir el nombre de la siguiente integrante, pues sientes feo porque creo que es una aventura en la que te vas encariñando de todas las personas

Con la complicada decisión y tras una semana sumamente difícil para el equipo de los Héroes, Casandra tuvo que definir y mandar a una de sus compañeras al duelo por la supervivencia, en donde Samara tiene una gran desventaja al enfrentarlo con una pierna lesionada.

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