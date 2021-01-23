Ellos son los atletas eliminados de Exatlón México en su espectacular temporada Titanes vs Héroes.

La cuarta temporada de Exatlón México ha tenido un gran nivel de competencia por parte de los integrantes de Titanes y Héroes; sin embargo, muchos atletas quedaron fuera del programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

Cada domingo, los Duelos de Eliminación exigen a los participantes a dar su mejor versión para mantenerse en competencia y no despedirse de las tierras y playas más exigentes.

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La presente temporada ha tenido que despedirse de participantes que ya no forman parte de Exatlón México, pero su rendimiento los llevó a ganarse el cariño y reconocimiento de los fans.

Los atletas que se han despedido de la reñida competencia

Hasta el momento, el programa conducido por Antonio Rosique ha tenido que decir adiós a estos atletas del equipo de Héroes: Alex Campos. Melissa Limones, Stephania Gómez, Stefano Orsini, Natali Brito, Patricio Razo, Jennifer Rodríguez, Yusef Farah, David Juárez, Valery Carranza y Ernesto Cázares.

En cuanto al equipo Titanes, ya se han despedido Patrick Loliger, Gloria Murillo, Adrián Medrano, Mariana Ugalde, Carolina Mendoza, Mariano Razo y Pamela Verdirame.

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Exatlón México cada vez exige más nivel entre sus competidores; por ello, los que aún quedan muestran mayor dedicación y disciplina en el camino para llevarse el triunfo en esta reñida competencia, tan querida por todo México.

Cuarta temporada de Exatlón México causa furor en el público

Exatlón México ha causado tal furor en los seguidores, que una mujer originaria de Tabasco decidió festejar su cumpleaños número 58 con temática de Exatlón.

La hija de la cumpleañera compartió la imagen en redes sociales , donde se pueden ver los colores de los equipos que participan en la competencia.

La mujer luce una playera azul con el logo del famoso reality show, así como un pastel con el nombre del programa.