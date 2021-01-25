Exatlón: Dan Noyola asusta a Titanes y Héroes con grito de desesperación tras caída en la Batalla por la Supervivencia.

El momento más importante de la semana llegó, la Batalla por la supervivencia que define al próximo eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Recordemos que, la semana pasada, los Héroes perdieron a uno de sus integrantes más importantes, ya que Ernesto Cázares fue eliminado, lo que significó un fuerte golpe para los azules.

Con los nervios al límite y con todas las energías enfocadas en ganar el duelo de la supervivencia, el primer gran golpe de la noche se lo llevaron los Héroes, ya que Dan Noyola sufrió una fuerte caída que sorprendió a los integrantes de ambos equipos, pero fueron sus compañeros lo que corrieron en ayuda del competidor ante su fuerte grito de dolor en el complicado circuito de la mina de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Todo fue en la onceava ronda de la Batalla por la supervivencia, en donde Dan Loyola enfrentó a Mau Wow. El integrante del equipo azul estaba teniendo una gran carrera hasta que llegó a los torniquetes en donde sufrió una aparatosa caída.

Salió del circuito de competencia y le costó mucho trabajo reincorporarse, hasta que llegaron sus compañeros. Al final no fue nada grave y la competencia se reinició desde el punto en donde sufrió la caída.

Al final regresó y ganó su punto.

Tomó ventaja y en la zona de lanzamientos entregó su segundo punto en la Batalla por la supervivencia, con lo que colocó el marcador 7-4, recortando la ventaja del conjunto de los Titanes.

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