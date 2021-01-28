Así es el sorprendente VIDEO que revela el verdadero rostro de Laredo Kid, exparticipante de Exatlón.

Laredo Kid se convirtió en uno de los personajes más queridos en Exatlón México, pues conquistó a la audiencia con su destreza, velocidad y otras habilidades deportivas.

Y es que, el atleta, se enfrentó a intensos duelos contra Christian Anguiano, Keno Martell, David Juárez ‘La Bestia’ y otros talentosos participantes.

Por si fuera poco, el tamaulipeco también se convirtió en uno de los concursantes más misteriosos de la tercera edición del reality show, pues todo el tiempo apareció con su característica máscara con picos.

Debemos recordar que, el talentoso luchador, se metió en el corazón de todo México debido a su gran calidad humana y corazón de oro.

Chicos y grandes se sintieron inspirados por este grandioso atleta que fue eliminado tras perder el duelo de eliminación contra Parejita López.

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Así fue el susto que se llevó Laredo Kid arriba del ring

Recordemos que el luchador profesional vivió un terrible susto que casi lo dejó sin máscara en el 2019. Y es que, el atleta mexicano, subió al cuadrilátero para enfrentarse a un potente rival que intentó desenmascararlo.

Laredo Kid perdió las fuerzas y cayó de un tubo, momento que fue aprovechado por su rival para hacerle una mala jugada.

Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores, pues el luchador logró ponerse la máscara en un abrir y cerrar de ojos.

Las cámaras tampoco captaron gran parte de la tragedia, pues solo enfocaron algunos segundos del luchador sin máscara en el suelo.

El video fue compartido por millones de admiradores, quienes no pudieron ver con muchos detalles la identidad de su atleta favorito.

Laredo Kid se convirtió en uno de los hombres más misteriosos del mundo del entretenimiento, pues su fama radica en esconder su verdadero rostro todo el tiempo.

Recordemos que existen múltiples luchadores que también prefieren vivir con un rostro anónimo y dejar a la imaginación detalles de sus facciones.

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