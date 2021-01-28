Exatlón: ¿Habrá esfuerzo en el equipo de Titanes tras la salida por lesión de Misael Rodríguez?

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes nos regalaron uno de los momentos más dolorosos el día de ayer. Y es que, Misael Rodríguez ‘El Chino’, se despidió de la competencia deportiva para sanar problemas de salud relacionados a su hombro.

El boxeador profesional pronunció un emotivo discurso para todos los atletas que iniciaron la aventura de esta cuarta temporada más exigente de la televisión.

Sin embargo, la salida del atleta provocó varias dudas entre los televidentes, quienes se preguntaron sobre el posible refuerzo que llegaría a suplir al ‘Chino’.

Desafortunadamente, no habrá refuerzo en el equipo de Titanes tras la salida del chihuahuense.

Nuestro presentador Antonio Rosique anunció la noticia para todos los atletas y para todos los televidentes en casa:

La salida por lesión de Misael cambia y altera por completo la configuración de este ciclo. Estamos en la semana número 22, en la etapa estratégica y muy pronto comenzaremos la etapa final hacia la cumbre…

Por lo tanto, no sería justo para ninguno de ustedes el que viniera un atleta nuevo a cubrir la baja de Misael. No habrá atleta de reemplazo, quedarán cuatro hombres rojos; Pato, Mau, Aristeo y Heliud

“Nadie vendrá a reemplazar a Misael que se va por lesión. Por lo tanto, esto altera la configuración del ciclo”, concluyó la máxima autoridad dejando muchas incógnitas entre los fanáticos del reallity show.

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La salida de Misael Rodríguez alteró por completo el rumbo de Exatlón: Titanes vs Héroes

El equipo rojo quedó con menos hombres, por lo tanto, esta semana las mujeres estarán en riesgo de ir al duelo de eliminación.

Por otra parte, en el equipo de Héroes, los hombres corren el riesgo de batirse en una demandante prueba para luchar por su estadía.

“A raíz de esta salida, ahora son las mujeres rojas, las que están en riesgo está semana y los hombres azules se mantienen en peligro”, anunció Rosique tras despedir a Misael con emotivas palabras.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la etapa final, por lo tanto, sería injusta la llegada de un nuevo atleta que no ha vivido la ardua y cansada trayectoria de sus compañeros.

“Así lo indican las reglas de esta aventura para mantener el equilibrio entre hombres y mujeres. Tendremos un solo duelo, una batalla única por la supervivencia”, reveló Antonio Rosique dejando sorprendidos a millones de personas en sus casas.

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