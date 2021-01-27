Casandra Ascencio acusa que existe una conspiración en su contra en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes cada vez se acerca más a la recta final, pues los atletas han luchado para mantenerse con mucha fuerza y coraje en las playas de República Dominicana.

Sin embargo, Casandra Ascencio piensa que algunas concursantes del programa tienen una conspiración para eliminarla.

Fue en la batalla por la medalla transferible, cuando la basquetbolista notó que Evelyn Guijarro apoyó eufóricamente a Jazmín Hernández, momento que la hizo sospechar de una posible alianza entre su compañera de los azules contra el equipo rival.

“Nos hizo ruido que Evelyn apoyara mucho a Jaz porque cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme”, confesó la atleta quien debutó desde la tercera temporada del reality show.

Por su parte, Evelyn Guijarro no ha declarado nada al respecto, pues de hecho ha vivido extraordinarias semanas dentro de Exatlón. Recordemos que, la lanzadora de jabalina, se convirtió en la ganadora absoluta de la Ruta Tokio 2021.

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Mati Álvarez baja su rendimiento cuando compite contra Evelyn Guijarro

Por si fuera poco, Casandra también piensa que la ganadora de la tercera temporada está involucrada en el mencionado complot en su contra.

Y es que, según ‘MVP’, Mati se deja vencer a propósito cuando compite contra ‘Sniper’. Lo anterior ha generado todo tipo de sentimientos encontrados en la basquetbolista, quien se siente muy afectada por la posible traición de su compañera del equipo azul.

Hemos visto puntos muy definitorios donde Mati le entrega puntos a Evelyn. La verdad sí me duele un poco que Evelyn pueda estar involucrada

Debemos recordar que Héroes se han mantenido como un equipo fuerte y alejado de la polémica, por lo que los fanáticos se sienten afligidos ante esta nueva rivalidad que está surgiendo.

Casandra Ascencio también se mostró muy enojada con toda esta situación, pues incluso cambió la porra de Evelyn Guijarro por unas polémicas líneas que sorprendieron a todos los televidentes.

“Apunta, dispara, dale el punto, obvio, es ‘Sniper”, cantó la atleta tapatía cuando Evelyn compitió contra Jazmín en la reciente Batalla Colosal.

Pese a todo, Casandra Ascencio no quita el dedo del renglón, pues en verdad supone que Mati, Jazmín y Evelyn tienen un plan para sacarla rumbo a la final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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