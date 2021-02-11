Exatlón: Mati Álvarez heredó la belleza de su madre y una FOTO en Instagram lo comprueba.

Quien maneja la cuenta de Instagram de Mati Álvarez de Exatlón: Titanes de Héroes, compartió una fotografía donde aparece la atleta al lado de su madre.

"Family first (la familia es primero)", fue el pie de la postal. Sus seguidores de inmediato alabaron la belleza y el gran parecido que ambas comparten.

La instantánea reunió más de 66 mil likes y cientos de comentarios en donde los fanáticos de la integrante de Exatlón México aseguran que Mati es casi copia fiel de su progenitora.

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El perfil oficial de 'Terminator', muestra que no solo es una gran y exitosa deportista, pues Mati es una gran amiga, hermana, novia y por supuesto hija, pues siempre ha demostrado ser muy apegada a su familia y presume a cada uno de los integrantes de ella.

Mati Álvarez presume a su familia en sus redes sociales

Para la atleta de Exatlón, uno de los cimientos más importantes en su vida es su familia, en especial su madre, quien ha mencionado en varias ocasiones en la reñida competencia en las playas, sobre todo cuando entra la nostalgia en cada uno de los competidores.

La deportista es una de las predilectas para volver a levantar la copa de Exatlón México en esta cuarta temporada es Mati Álvarez, quien se ha convertido en la favorita de millones de mexicanos sin importar su equipo predilecto.

La atleta de alto rendimiento ha demostrado ser una gran profesional en las pistas del Exatlón, ya que es la atleta con más victorias en la historia de la competencia y es fuerte candidata a ganar.

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Mati Álvarez ganó la tercera temporada y desde que inició en la cuarta, se ha posicionado como una de las integrante de Titanes que más puntos aporta a su equipo.