Exatlón: Conoce a fondo todos los tatuajes que tiene la hermosa Ana Lago en su piel. FOTOS

Además de cautivar con sus brillantes participaciones en Exatlón México, Ana Lago ha llamado la atención por sus tatuajes que luce en su cuerpo y que quedaban al descubierto con el diminuto short y ligera playera que usaba en la competencia.

La afamada gimnasta Ana Estefanía Lago Serna, mejor conocida como Ana Lago, demostró su gran esfuerzo en Exatlón: Titanes vs Héroes, aunque ya haya salido eliminada.

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Luego de su expulsión de Exatlón, los seguidores de la atleta de alto rendimiento le han cuestionado qué tatuajes se ha realizado de forma permanente y aquí te lo revelamos.

Ana Lago ama la gimnasia y los tatuajes

Recientemente, una fan de Ana Lago compartió unas fotografías de la gimnasta mostrando los tatuajes que se ha realizado a lo largo y ancho de su cuerpo.

En las imágenes, la afamada gimnasta muestra que tiene un ojo tatuado debajo de la clavícula, mientras que en la pantorrilla se realizó ni más ni menos que una mano de Fátima.

Ana Lago ha hablado poco sobre los tatuajes que se ha realizado, por lo cual muchos fanáticos tienen gran curiosidad en torno a ellos.

La deportista originaria de Monterrey, Nuevo Leon, de 25 años de edad, no solo deslumbró en la competencia, también por ser la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística en el año 2011.

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Antes de eso, logró ganar dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez en el año 2010, así como una medalla de plata en la categoría de suelo femenino.

La atleta siempre ha demostrado ser abierta con sus fanáticos, a quienes les comparte momentos de su vida privada, como recientememte lo hizo al dar su número de Whatsapp, a través de Instagram.

