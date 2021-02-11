MasterChef Mexico: Este es el look de Soldado Esquivel antes de ser parte de la cocina más famosa del país.

Soldado Esquivel fue eliminada de MasterChef México el pasado viernes 5 de febrero. Muchos la conocieron ya al interior de la cocina más famosa de México, pero en realidad la famosa perteneció al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Diana Esquivel Cruz, su nombre real, es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunque vivió la mayor parte de su vida entre San Cristóbal de las Casas y Villaflores.

La concursante de 30 años de edad se convirtió en la eliminada número 13, luego de perder el reto de eliminación por no lograr un "volcán de chocolate perfecto" ante sus contrincantes de la noche: Meche, José Luis, Rolando y David, quienes obtuvieron mejores resultados.

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Es gran admiradora de su mamá y de su abuelita, de quienes aprendió el arte de la cocina y quienes la inspiraron a aprender más sobre este oficio. Su público la apoyó a lo largo de muchas semanas, sin embargo debido a un error que cometió durante la preparación de un postre, los jueces determinaron que tenía que ser la expulsada.

Soldado Esquivel trae la disciplina en las venas

Su paso por las Fuerzas Armadas, le ayudó a mantener la disciplina hasta en la cocina y desarrollar sus platillos de la manera más precisa y correcta. Además, conquistó el paladar de los jueces con los sabores de su tierra.

Soldado Esquivel había dicho que de ganar la competencia invertiría el premio en instalar un centro batanero o un restaurante familiar en el que ella misma brindaría la atención, pero desafortudamente, su sueño ya no pudo hacerse realidad al menos por ahora.

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