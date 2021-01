Exatlón: Mati Álvarez y Zudikey Rodríguez reaccionan al triunfo de Evelyn Guijarro en la Ruta Tokio.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló un emocionante duelo el día de ayer, pues Zudikey Rodríguez y Evelyn Guijarro se disputaron la esperada final para ganar la prueba olímpica Ruta Tokio.

La competencia subió de ánimos, pues las atletas se enfrentaron a un duelo de desempate con dos vidas cada una. Finalmente, ‘Sniper’ venció a la velocista y se coronó como la ganadora absoluta del viaje a Tokio 2021.

La victoria de la lanzadora de jabalina, generó varias reacciones entre el equipo rojo, pues Zudy y Mati Álvarez se sentaron a platicar sobre todo lo que sucedió en la demandante prueba.

“Tenía mucha ilusión por ganar este reto, ya estaba en la última recta final. Desde el día uno, jugué por este sueño”, confesó ‘La Gacela’ quien dejó ver su tristeza por perder el viaje a los Juegos Olímpicos 2021.

Pese a todo, la velocista reconoció que Evelyn Guijarro la llevó al límite, pues corrió 12 carreras muy intensas:

Estoy muy agotada, siento como si me hubiera pasado un camión encima. Esta final se la llevó Evelyn, lo hizo muy bien porque se esforzó al 100% y nos llevamos al límite

No todo fue miel sobre hojuelas, pues Zudikey también mencionó que su rival ganó con ayuda de todas las insignias colectivas del equipo azul.

Generalmente dices ‘Si alguien es mejor, qué padre, lo aceptas y todo’ Evelyn lo hizo muy bien, pero creo que nosotras ganamos más carreras individuales…

“El deporte me ha fortalecido siempre, agradezco a Dios que me haya dado esta habilidad para correr, para que me guste el deporte y voluntad para hacer lo que me gusta. A pesar de que soy la más grande aquí sigo dando batalla”, concluyó la integrante de Titanes para su compañera Mati Álvarez.

Por su parte, Mati también reconoció el gran desempeño de Evelyn, quien se posicionó como campeona tras ganar ocho insignias. Por si fuera poco, ‘Terminator’ también aceptó que la atleta del equipo azul ganó con ayuda de los hombres y mujeres del equipo azul.

“Fue una final súper digna, pero ganamos más pruebas ndividuales”, concluyó la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

Pato Araujo metió las manos al fuego por su esposa Zudikey Rodríguez

El también conocido como ‘Capitán Araujo’ defendió a su amada Zudikey Rodríguez contra viento y marea. El futbolista colimense confesó que ‘Sniper’ no obtuvo el mismo desempeño que las otras mujeres que participaron en la prueba olímpica Ruta Tokio.

“Yo sé que Evelyn mereció ganar, pero no olvidemos que obtuvo cuatro victorias en grupo, las cuales la acercaron mucho a Mati y a Zudy”, reveló Pato para las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

