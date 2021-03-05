Exatlón: Así fue el festejo de los atletas a la máxima autoridad, Antonio Rosique, por sus 25 años de trayectoria.

Las tierras de República Dominicana se vistieron de manteles largos para festejar 25 años de trayectoria de nuestro querido presentador Antonio Rosique. Y es que, el periodista deportivo se llevó una gran sorpresa tras ver a los atletas de Exatlón y a su esposa Michelle Saide con globos y un exquisito pastel.

El conductor, de 45 años, publicó el emotivo video de su festejo en las redes sociales. Por si fuera poco, la máxima autoridad de Exatlón escribió un inesperado mensaje para sus seres queridos.

Gracias a todo este gran equipo de hombres y mujeres que han confiado en mí y me han respaldado en este magnífico proyecto #ExaltonMx Gracias a mi casa @azteca por la oportunidad todos estos años y por permitirme entrar en los hogares de las familias mexicanas

Antonio se rodeó del cariño de su esposa, la producción delreality show y de todos los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes, celebrando esta gran etapa en las tierras más famosos de la televisión.

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Antonio Rosique revela qué se siente tener 25 años de impecable carrera profesional

Fue el pasado 26 de febrero, cuando Antonio Rosique celebró 25 años de carrera artística. Por si fuera poco, el artista se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para contar su experiencia como uno de los presentadores más famosos del medio artístico.

“He estado pensando mucho en estos 25 años, que me han dado la oportunidad en Tv Azteca. Lo que más siento es gratitud por la gente que ha confiado en mí. Uno no llega solo, uno llega por que te apoyan, porque te ayudan, porque te tienen confianza y porque te dan oportunidades. Uno intenta regresar un poquito del cariño que nos dan”, trascendió Toño, quien inició en el fascinante mundo del entretenimiento en 1996.

Por ahora, Antonio Rosique se mantiene enfocado en su etapa como conductor de Exatlón. El periodista deportivo expresó sus deseos para que el reality show trascienda por muchos años más.

Después de cuatro años de estar en Exatlón, tengo el privilegio de entrar a las casas de millones de familias. El Exatlón ya se volvió una costumbre, pero quiero que se vuelva una especie de tradición. Me gustaría que el programa pudiera durar muchos años, que en diez años me pudiera reunir con los concursantes de la primera generación

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