Exatlón: Evelyn Guijarro rompe el silencio de cara a la fase final de la cumbre. ¿Habló sobre Casandra Ascencio?

Exatlón: Titanes vs Héroes se acerca a su recta final, por lo que van saliendo a la luz las alianzas, rivalidades y amistades. Así, se pudo notar el día de ayer con las fuertes declaraciones de Casandra Ascencio en el campamento.

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Y es que reveló que todavía tiene sus dudas sobre la lealtad de Evelyn Guijarro; al mismo tiempo, mencionó que crea estrategias con atletas de Titanes, entre ellas, Mati Álvarez.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Yo sé que Evelyn es una buena persona. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí…

Evelyn Guijarro rompe el silencio en un día clave

Lejos de responder a las acusaciones de su compañera, Evelyn Guijarro rompió el silencio y dejó claro que en esta fase de la competencia son más importantes los triunfos; sin embargo, estos no se han dado en los últimos días.

Ahora empezamos el Juego de los Enigmas muy bien, ahora si que, no fue un factor el que tiramos mal, sino al contrario. Los chicos y nosotras, cada uno hizo su parte; sin embargo, llegó un punto que íbamos en el marcador 7-3, favor nosotros y nos remontaron seis puntos

Evelyn Guijarro aseguró que se sentía completamente lista para la carrera de relevos, por lo que fue una decisión que tomaron en equipo.

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