Así luce Oscar Cano, exparticipante de Exatlón México, quien pasó de gran atleta a un actor de telenovelas.

Durante todas las temporadas de Exatlón hemos sido testigos de grandes personalidades desfilando por las playas de República Dominicana. Prestigiados hombres y mujeres han dejado toda su energía en el reality show más querido por los mexicanos.

Antonita Gaxiola, Daniel Corral, Aideé Hernández y Ana Laura González son algunos nombres que probablemente recuerdas con mucha emoción.

Sin embargo, también existe otro concursante que dejó una huella imborrable en la primera temporada de Exatlón. Nos referimos a Oscar Cano, un atlético hombre que hasta el momento tiene a miles de admiradoras preguntando por su regreso a la competencia deportiva.

Y es que Oscar realizó su debut en la primera temporada del programa deportivo, donde compitió junto a grandes figuras como Ernesto Cázares, Ana Lago, Pascal Nadaud y Gloria Murillo.

Cano se volvió una pieza indispensable para el equipo de ‘Contendientes’, pues constantemente anotó puntos que pusieron en desventaja a sus rivales rojos.

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La glamurosa vida de Oscar Cano fuera de Exatlón México

Tras su espectacular aparición en el programa más querido por los mexicanos, el atleta se aventuró en el mundo de los espectáculos.

Y es que, el artista latino, incursionó en algunas telenovelas mexicanas junto a Christian Chávez y otros proyectos televisivos junto a grandes actrices.

Oscar Cano utilizó la fama que ganó en Exatlón para dedicarse a una nueva vida como estrella de la televisión. El mexicano se metió en el corazón de las mujeres debido a su buen parecido, buena vibra y musculatura.

Por si fuera poco, este atlético hombre se convirtió en toda una figura de las redes sociales, donde constantemente comparte momentos de su vida como actor de telenovelas.

Oscar cuenta con 347 mil seguidores en Instagram, quienes no se pierden ni un solo momento de su vida personal y como famosa estrella de la televisión mexicana.

Tal parece que, el inolvidable atleta es amante de posar delante de las cámaras, pues ahora se luce en múltiples programas donde actúa como todo un experto.

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