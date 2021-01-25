La reconciliación de Doris del Moral y Ceci Wushu en un momento clave de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes despidieron a una atleta el día de ayer. Samara Alcalá se convirtió en la reciente eliminada de la competencia deportiva; sin embargo, se enfrentó a un cardíaco duelo contra Doris del Moral y Cecilia Álvarez ‘Wushu’.

Tras la despedida de la futbolista tapatía, Doris y Cecy protagonizaron un emotivo momento que llenó de alegría a millones de televidentes. Y es que, la patinadora profesional, se acercó a ‘Wushu’ para dedicarle algunas palabras que sellaron su reconciliación.

De mis mejores peleas que he tenido, gracias por sacar lo mejor de mí. Lo hicimos muy bien. Estás aquí porque te lo mereces, porque lo hiciste mejor, porque tiraste mejor, porque te adaptaste mejor, porque luchaste más… por eso estás aquí

La atleta tabasqueña y Cecilia se dieron un fuerte abrazo que duró varios minutos, dejando claro que por fin acabó la rivalidad entre ambas.

Por si fuera poco, Doris del Moral felicitó a su polémica compañera por continuar peleando con todas sus fuerzas en esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los sentimientos nos juegan chueco. La gente que está allá afuera eso es lo que ve; ven como nos matamos aquí en el circuito, sufrimos, como las piernas ya no nos dan en el tiro, ven como remontamos, reajustamos e intentamos hacer lo mejor. Eso fue lo que pasó hoy

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Los problemas de Cecilia Álvarez ‘Wushu’ con sus compañeros del equipo azul

Debemos recordar que Cecilia Álvarez se convirtió en una de las mujeres más polémicas en el equipo azul. Y es que, la practicante de wushu, realizó controversiales acciones que desataron el enojo de Pascal Nadaud, Ernesto Cázares y hasta Javi Márquez.

Fue en el antiguo duelo de eliminación contra Samara y Valery, donde Ceci realizó un comentario que no fue del agrado de los azules con tal de salvarse.

Cecilia expresó que se dejaría perder en el duelo de eliminación contra sus compañeras, cosa que desconcentró a Valery Carranza.

En su momento, la jugadora de tochito perdió la batalla y se convirtió en la expulsada número 20 de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Lo anterior molestó a varios integrantes del equipo azul, pues todo fue un supuesto plan de ‘Wushu’ para desconcentrar a sus rivales y salir victoriosa de la contienda.

Pese a las diferencias, la polémica coahuilense ha tenido un avance favorable con las atletas del equipo azul. Y es que, el día de ayer se vivió un cardíaco duelo que sacó los sentimientos más pulcros de todos los Héroes.

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