Las 5 eliminaciones más tristes en la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes. ¿Cuál te dolió más?

Luego de muchas semanas de competencia en Exatlón: Titanes vs Héroes, los equipos van formando una hermandad que pocas veces se logra en la vida, por lo que cada que llega el reto de eliminación todos los atletas presentan miedo y tensión.

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Y es que además de que pierden a un integrante y le dan la ventaja al equipo contrario, se va un amigo, compañero o simplemente una persona que para criterio de ellos no merecía salir de la competencia todavía.

Por eso te presentamos una breve lista de las eliminaciones más dolorosas en la cuarta temporada de Exatlón.

Los eliminados

Samara Alcalá

Ayer se despidió de la competencia una joven de 22 años que logró sorprender a sus compañeros con su talento, entrega y gran corazón. Power Pony sacó lo mejor de sus compañeras en el duelo de eliminación.

Ernesto Cázares

El campeón de la primera temporada de Exatlón, no tuvo la misma suerte que en otras ocasiones y su rendimiento lo llevó a sufrir una primera eliminación, pero el voto y el cariño del público le dieron una segunda oportunidad; sin embargo, nuevamente Aristeo tuvo que despedir a su hermano con mucho dolor.

Valery Carranza

Una joven jugadora de tochito siempre demostró una entrega total. En una batalla intensa contra sus compañeras, reconoció que ya no podía más y que se había bloqueado, lo que sin duda causó una gran nostalgia y tristeza en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pamela Verdirame

Tuvo una eliminación que nadie podía pensar, en donde los rojos iban tomando ventaja y al final perdieron mandando a tres de sus compañeras al duelo por la supervivencia. Pero luego de perder y quedar fuera de la competencia, la integrante de los Titanes le mandó un emotivo mensaje a Heliud Pulido, quien quedó muy triste al ver partir a su pareja.

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Patrick Loliger

Fue el primer hombre eliminado, quien pintaba para ser un referente del equipo rojo y que dejó un gran vacio entre sus compañeros al dejar la competencia muy pronto, esto luego de tener una mala semana. Recordemos que los Titanes hicieron todo por salvarlo, pero él rechazó la medalla de Zudikey Rodríguez.

