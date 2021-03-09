Exatlón: Pascal Nadaud se despide de su querido amigo Javi Márquez en una emotiva historia de Instagram.

Pascal Nadaud fue eliminado hace dos semanas de Exatlón, pero aún así, lamentó la salida de su gran amigo Javi Márquez, así que compartió un tierno mensaje en redes sociales para señalar el cariño que siente por su excompañero.

A través de sus historias en Instagram, el jugador de rugby difundió una imagen al lado del deportista en la que ambos aparecen abrazados y escribió un cariñoso pie de foto.

Amigos somos, nunca nos dejaremos, estamos locos y ahí seguiremos. ¡Te queremos, Javi!

Te puede interesar: Diferencias y similitudes que comparten los populares realities Survivor México y Exatlón: Titanes vs Héroes.

WEY LA PUBLICACIÓN DE PASCAL SOBRE JAVIIII



GRACIAS JAVIER MÁRQUEZ pic.twitter.com/oK0ej30DaM — Clay 🦇 (@stanyusavid) March 9, 2021

Pascal Nadaud lamentó la salida de Javi Márquez

La salida del Javi Márquez de la competencia, fue un duro golpe para el equipo de Héroes, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante Titanes, pues su baja logró desequilibrar las formaciones que por el momento se mantienen con 4 azules y 7 rojos.

El exatleta fue derrotado por sus compañeros Christian Anguiano y Dan Noyola. ‘Big Papi’, habló sobre lo importante que fue estar con su equipo, lo que transmitió a su familia y su pelea hasta la última batalla en la reñida competencia en la playa.

'Big Papi' abandonó el Exatlón y encargó a sus compañeros la misión de superar a Titanes en los próximos episodios del programa. Javi Márquez fue el primer competidor eliminado de la semana 28, a partir de ahora, tres atletas más serán dados de baja al concluir cada emisión del programa.

En llanto y por no poder llegar a la final de la competencia, Javi Márquez le dijo adiós a la reñida competencia en las playas de República Dominicana y a sus compañeros de Héroes. El atleta mandó un mensaje a su hija y a su esposa para que “sepan que su papá nunca se rindió”.

Quiero que sea su ejemplo. Que vea que, a pesar de la adversidad, que no se rinda. Siempre voy a estar yo ahí para apoyarla. Te amo con todo mi corazón, Rosique

También podría interesarte: Exatlón: Javi Márquez se despide de la competencia y Héroes están al borde del colapso en la recta final.