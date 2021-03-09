Exatlón: Javi Márquez se despide de la competencia y Héroes están al borde del colapso en la recta final.

Tus atletas favoritos salieron a batirse en impresionante duelo en Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, Javi Márquez, Dan Noyola y Christian Anguiano pelearon por su estadía tras perder el duelo doble contra sus rivales Titanes.

Los atletas de la causa azul brillaron como nunca durante su lucha por la estadía en Exatlón; sin embargo, Javi Márquez tuvo graves problemas para armar el rompecabezas.

Y es que, durante algunos duelos contra sus rivales, ‘Súper Papá’ perdió tiempo armando la estrella, acto que puso en ventaja a 'Yomi' y Dan.

Para los atletas Noyola y Anguiano, las cosas fueron distintas, pues presumieron su maravillosa destreza durante todo el duelo de eliminación.

‘Soldado Luchador’ se convirtió en uno de los caballeros estrellas, pues quedó con cuatro vidas frente a sus rivales ‘Relámpago’ y ‘Big Papi’, quienes quedaron con dos vidas únicamente.

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Javi Márquez se despide con emotivas palabras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Tras utilizar su medalla ganada en el valle de los récords, Javi Márquez demostró su entereza durante toda la contienda.

Los esfuerzos no fueron suficientes, pues el modelo fitness no pudo vencer a sus rivales y quedó fuera de la edición más exigente de Exatlón.

Y es que, Javi fue derrotado en un cardíaco duelo contra su compañero Dan Noyola, pues ambos se enfrentaron en igualdad con una sola vida.

Javi se fue convertido en leyenda, pues pronunció un emotivo discurso que se metió en el corazón de todo México.

Yo sé que siempre me apoyaron Naye y Abi, que sepan que su papá nunca se rindió, que siempre di mi cien por ciento y es el ejemplo que quiero dar. Soy un hombre de muchos sentimientos… Quisiera agradecer a toda la gente que toma tres horas de su tiempo. Me voy pleno, sé que di mi cien por ciento

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