Diferencias y similitudes que comparten los populares realities Survivor México y Exatlón: Titanes vs Héroes.

La cuarta temporada de Exatlón México está por finalizar, después de meses en competencia, por lo que los fieles seguidores se despedirán de uno de los programas más queridos de la televisión mexicana.

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Aunque no todo es malo, ya que en su ausencia se quedará otro reality que también está en los corazones de los televidentes, hablamos de Survivor México, con su segunda temporada.

Este gran programa de supervivencia regresará con una nueva edición donde 16 participantes lucharán por llegar a la final y conquistar el ansiado premio.

Mucho se ha mencionado sobre el parecido que existe entre estos dos grandes programas, Exatlón y Survivor México, aunque hay algunos aspectos que marcan una diferencia entre ambos.

Las diferencias

Hay que recordar que los premios en Exatlón suelen ser viajes u objetos de valor, mientras, en el caso de Survivor, solo se premia con comida e inmunidad.

Por otra parte, en Survivor México, los participantes son abandonados en una isla o desierto y el fin es sobrevivir; en Exatlón, los participantes son ubicados en una casa o cabaña para descansar, practicar y prepararse para cada una de las competencias.

En Survivor el objetivo es demostrar la capacidad de sobrevivir a cualquier tipo de ambiente o circunstancia. En Exatlón no sobreviven, solo compiten demostrando su talento deportivo.

Las similitudes

Los dos entregan un premio económico al final de varios millones de pesos.

Ambos se graban en paisajes tropicales, uno es en una isla y otro en una playa. Teniendo dos equipos que se disputarán los premios.

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Ambos programas están integrados por famosos y atletas de alto rendimiento.

