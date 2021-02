Exatlón: Tensión y nerviosismo en el equipo de Titanes de cara a una de las eliminaciones más importantes.

Luego de perder en la Batalla por la Supervivencia ante los Héroes, los Titanes perderán a una de sus atletas en Exatlón. Las mujeres rojas se van a enfrentar en un duelo de eliminación, después de que los azules perdieron a dos de sus integrantes en las últimas semanas.

Te puede interesar: Exatlón: Nuestras tierras y playas se renuevan con “El juego por la fama” entre Titanes y Héroes.

Las guerreras de los Titanes que fueron a la batalla final de forma directa, por tener menos puntos fueron Carmelita y Ana Lago, mientras que la complicada decisión de elegir a la tercera integrante quedó en manos de Mati Álvarez, tras ser la integrante del equipo con más puntos tras 22 semanas de competencia.

Esta situación causó gran nerviosismo en la escuadra roja, pues en las últimas semanas habían tenido varias diferencias entre ellos, pero no habían tenido una salida desde hace dos semanas.

Siempre ha sido una decisión difícil, no solo para mí, para todo el equipo. Creo que cuando se va alguien cambia todos y más cuando es alguien que quieres mucho. Aquí en Exatlón pasan demasiadas cosas, qué te puedo decir, llevo más de cincuenta semanas

“El Exatlón para mí ha sido de mucha enseñanza, de mucho crecimiento, le debo muchísimas cosas, pero sin duda ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir, pero le agradezco mil cosas y muchísimas más por las personas que he conocido. Siempre estaa es una decisión difícil, pero basada en el criterio que decidimos en el equipo, le toca ir a una persona que quiero muchísimo que estaba conmigo desde mi temporada, que me ayudó mucho a crecer, esta persona es Jazmín”, señaló Mati.





También te puede interesar: Mau Wow se golpea la cara y abandona las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes en ambulancia.

Recordemos que Mati Álvarez se ha ganado ese privilegio tras ser la primera atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes tras llegar a las 200 victorias.