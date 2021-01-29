Mau Wow se golpea la cara y abandona las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes en ambulancia.

Un buen guerrero debe dar batalla hasta el final, sin importar los obstáculos que se presenten, así sucedió con Mau Wow, quien tuvo que salir en ambulancia por un golpe que sufrió en la cara al caerse durante una de sus participaciones.

Fue durante su competencia contra Cristian Anguiano, cuando Mau Wow cayó al suelo y se abrió la ceja, sangró un poco y entonces, el personal médico tuvo que hacerle curaciones en la playa de manera inmediata.

El practicante de parkour tuvo que dejar la competencia y abordar una ambulancia para que se le diera la atención adecuada y así, se descartaran mayores daños en su salud con precisión.

Un buen sustituto para Mau Wow

Ante la situación, se tuvo que buscar un sustituto en el equipo Titanes para que retomara la competencia justo en el mismo lugar donde la dejo Mau Wow. El elegido fue Aristeo Cázares.

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Sin duda alguna, fue una buena elección, pues el también practicante de parkour ganó el circuito y dio un punto más al equipo rojo.

Mau Wow es parte de la cuarta temporada de Exatlón, tal como lo hizo en la temporada pasada junto a los Famosos en el equipo rojo. Esta vez vuelve a portar el mismo color en la playera, pero ahora el nombre es diferente porque es parte del equipo de los Titanes.

El participante se ha convertido en uno de los hombres más destacados de Exatlón. Su nombre es Mauricio López, tiene 29 años y es originario de la Ciudad de México, nació un 7 febrero de 1991.

El atleta mide 1.71 centímetros, pesa poco más de 70 kilos y ha trabajado como stuntman en diferentes producciones debido a su experiencia en el parkour.

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