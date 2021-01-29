Exatlón: Nuestras tierras y playas se renuevan con “El juego por la fama” entre Titanes y Héroes.

Por primera vez en la historia de Exatlón, compitieron por separado hombres y mujeres para obtener al mejor de cada rama y tener una inédita final en el "El juego por la fama".

El premio valía la pena, pues el ganador conseguiría que en las redes sociales oficiales del Exatlón, solo se hicieran publicaciones en torno a él o ella por un día completo y conectar en vivo con todos sus seguidores.

El beneficio del vencedor sería muy útil para incrementar su popularidad en la competencia, pues tendrían la oportunidad de que a través de las redes sociales, pudieran contactar con más fanáticos.

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El juego por la superioridad de género

En la primera fase compitieron Evelyn y Jazmín, siendo esta última la vencedora, luego tocó el turno a Zudikey y Mati, siendo la heptatleta la triunfadora del duelo.

Luego tocó el turno a Doris y Casandra, resultando ganadora la basquetbolista y cuando compitieron Carmelita y Cecilia, fue esta última la campeona.

Después en el duelo entre Mati y Casandra, quien se ganó su lugar en la final fue MVP; cuando compitieron Ceci y Jazmín, esta última la que se llevó el pase a la final.

Posteriormente compitieron Jazmín y Casandra. La jugadora de basquetbol se convirtió en la primera mujer en la historia de Exatlón en enfrentarse a un hombre.

En la parte masculina, Dan Noyola y Javi Márquez fueron los primeros en competir, ganando Javi. Más tarde Pascal y Keno compitieron, triunfando Pascal. Después tocó tuno a Pato contra Heliud, llevándose el triunfo Araujo.

Aristeo y Cristian dieron lo mejor de sí, pero Cázares resultó vencedor. Luego, Mau Wow y Javi compitieron, siendo el "hombre mono" quien pasó a semifinales. En la competencia entre Pato y Keno resultó triunfador Araujo y en el duelo entre Aristeo y Mau Wow, ganó el "hombre mono".

Pato y Mau Wow llegaron a la final de la rama varonil, resultando ganador Araujo, quien se enfrentó a Cassandra en la primera histórica competencia entre el mejor de los hombres y la mejor de las mujeres.

Por primera vez en cuatro temporadas, Exatlón se renovó y en "El juego de la fama" fue Casandra Ascencio la absoluta vencedora, al ganar dos de las tres rondas.

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En "El juego de la fama" los participantes debían pasar por el tobogán, caer en la fosa, pasar el tramo de nado, la tubería, las compuertas, la banda elástica, la esfera metalica, los obstáculos, la caja de soporte, las trampas los colgantes y la rastrera para finalmente llegar a la zona de tiro con tres tipos de lanzamiento.