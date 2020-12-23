Exatlón: Titanes ganan la Batalla por la Navidad y podrán hacer una videollamada con su familia.

La noche de este martes 22 de diciembre, los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes vivieron una jornada cargada de emociones por los duelos que tuvieron que enfrentar y los anuncios que les dio Antonio Rosique.

El primer enfrentamiento que se llevó a cabo fue el duelo por la medalla transferible de Exatlón, con una competencia a 7 puntos que consistía en derribamiento de tótems y lanzamiento de boleadora.

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Pato y Keno castigados

Previo a que se llevara a cabo la primera batalla, Antonio Rosique anunció el castigo que se acordó para Pato Araujo y Keno Martell por la pelea que tuvieron el día de ayer mientras jugaban el Exaball.

Ambos atletas quedaron suspendidos para las próximas cuatro competencias de Exatlón, reveló Rosique.

Tras el anuncio que no cayó muy bien para los atletas involucrados, se procedió a la competencia por la medalla transferible.

Los primeros en entrar al campo de acción fueron Heliud Pulido y Pascal Nadaud, quedando como ganador el integrante de Héroes, hecho que marcó lo que se iba a ver en el marcador final que quedó a favor de los azules, quienes se llevaron la medalla de la jornada.



Batalla por la Navidad

Luego de que Antonio Rosique revelara a los atletas que ambos equipos podrán tener su cena de Navidad, se vivió un mar de emociones con la Batalla por la Navidad, en la cual se puso en juego la oportunidad de que los ganadores pudieran tener una videollamada con su familia y 5 mil pesos en regalos.

Heliud Pulido y Christian Anguiano fueron los primeros atletas en entrar en acción, siendo el rojo el ganador.

A ellos le siguieron Pamela Verdirame y Valery Carranza, con quienes el marcador se puso al parejo.

Zudikey Rodríguez y Samara Alcalá tuvieron un duelo cardíaco, pero al final la del equipo de Titanes fue la ganadora.

Mientras iban entrando al campo de batalla, los atletas podían ver en la pantalla gigante de Exatlón emotivos mensajes que les mandaron sus familiares para darles aliento.

Fueron Titanes quienes se vieron revitalizados y lograron imponerse en el marcador ganando la Batalla por la Navidad de Exatlón.

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