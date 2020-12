La reacción de Titanes ante el frío recibimiento que dieron Héroes a Cecy Wushu en Exatlón. (VIDEO)

En el programa de este lunes 21 de diciembre, se reincorporaron cuatro atletas, dos para cada equipo, como refuerzos para las competencias; sin embargo, llamó la atención el frío recibimiento que le dieron Héroes a Cecy Wushu.

Al momento que Antonio Rosique presentaba a cada uno de los atletas, que se unieron de nuevo a sus equipos, los integrantes azules y rojos se mostraron muy emocionados, pero Héroes no reaccionaron como se esperaba al saber que se reintegraría con ellos Cecy Wushu, situación contraria a lo que ocurrió tras ver que Ernesto Cázares regresó a Exatlón.

Te puede interesar:

Antonio Rosique anuncia el castigo para Keno y Pato tras la pelea que protagonizaron en Exatlón.

Esta acción no pasó desapercibida por parte de Titanes, quienes ya estando en el campamento hablaron del tema y coincidieron en que la acción de Héroes no fue la ideal.

“Wushu, como que no sentí que estuviera bien recibida, como que la dejaron así”, señaló Aristeo Cázares mientras platicaba con Heliud Pulido, Mati Álvarez y sus recién reincorporados Pamela Verdirame y Mau Wow.

“Nadie le aplaudió”, aseguró Heliud Pulido, quien fue respaldado por sus demás compañeros, quienes aseguraron que “le aplaudieron poquito” a Cecy Wushu.

Para abundar más del tema, Aristeo Cázares afirmó que “me llamó la atención el diferente ánimo que tenían al recibir a las dos personas y, sin duda, yo creo que se va a ver reflejado para ella en el juego, como quiera, el equipo azul es un equipo muy fuerte”.

Pese a esto, Cecy Wushu dijo estar muy feliz de haber regresado al Exatlón. “Estoy muy feliz de estar aquí, creo que estas oportunidades no se dan tan seguido en la vida y hay que aprovecharlas”, aseguró.

Sin embargo, Pascal Nadaud, dejó entrever que no le gustó mucho la llegada de Cecy Wushu.

“Rosique sabes lo que Ernesto significa para mí, me llegó la Navidad entes de lo que esperaba y estoy muy feliz con su regreso, pro la otra parte, saben que soy una persona muy directa y seria y no escondo mis sentimientos, con Wushu tuve mis diferencias al principio de la temporada y pues sigo teniéndolas, soy una persona leal, pero cuando alguien me juega diferente, pues yo pinto mi línea, estoy feliz porque sé que es una gran competidora y nos va aportar muchísimo, pero por la parte personal estoy manteniendo mi distancia un poquito”, afirmó.

También te puede interesar:

Aristeo Cázares y Heliud Pulido se confrontan tras la polémica que se suscitó en el duelo de eliminación en Exatlón.