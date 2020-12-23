Antonio Rosique anuncia el castigo para Keno y Pato tras la pelea que protagonizaron en Exatlón.

Luego de la pelea de Keno y Pato en el programa del lunes 21 de diciembre mientras jugaban en el Exaball, la máxima autoridad del programa tomó una decisión drástica para asegurarse de que no se repita una situación similar en el reality deportivo.

Al respecto, Antonio Rosique detalló en qué consistía dicho castigo para ambos atletas que mostraron una actitud antideportiva.

Te puede interesar:

Pato Araujo y Keno Martell pierden los estribos durante el Exaball y terminan peleándose. (VIDEO)

“Héroes y Titanes, México, ayer en el Exaball vimos un episodio muy desafortunado, un incidente entre Pato y Keno, se calentaron los ánimos y se cruzó una línea que nunca debe cruzarse en el deporte”, explicó Rosique antes de que iniciaran las competencias de este martes 22 de diciembre.

Posteriormente, el conductor del programa reveló que debido a la pelea de Keno y Pato, lo atletas tendrían que quedar fuera de las competencias de este día y del miércoles 23 de diciembre.

“Hemos revisado la situación, hemos revisado los videos tanto del último duelo de Exaball como de enfrentamientos anteriores y se ha tomado una determinación para salvaguardar lo valores de esta competencia y para mantener siempre la línea del juego limpio. Pato y Keno, les anuncio que quedan suspendidos de los próximas cuatro enfrentamientos, las próximas cuatro competencias”, reveló Antonio Rosique sobre lo ocurrido.

Asimismo, detalló que Pato Araujo y Keno Martell “quedan apartados de competir el día de hoy en los duelos y el día de mañana en los dos duelos”.

En ese mismo sentido, Antonio Rosique aseguró que espera que esta situación pueda servir para que todos puedan reflexionar sobre lo ocurrido.

“Hemos caminado juntos durante muchas semanas, hemos avanzado juntos en esta aventura, pero también confío en que esto nos servirá a todos para hacer reflexión”, detalló el comentarista.

También te puede interesar:

Aristeo Cázares y Heliud Pulido se confrontan tras la polémica que se suscitó en el duelo de eliminación en Exatlón.