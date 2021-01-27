Exatlón: Héroes se ganaron una tarde de spa y una parrillada tras vencer a los Titanes en la Batalla Colosal.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes salieron a las playas de República Dominicana para enfrentar intensos duelos durante esta semana número 22 de la competencia deportiva.

Rojos y azules pusieron todo el corazón en emocionantes batallas que dejaron ver sus largas noches de entrenamiento.

Duelo por la medalla transferible

Las mujeres se enfrentaron para ganar la medalla transferible, misma que podría ayudarlas en caso de ir a un duelo de eliminación.

Casandra Ascencio, Mati Álvarez y Zudikey Rodríguez fueron algunas concursantes que sorprendieron a toda la audiencia con su rapidez y puntería.

Sin embargo, Jazmín Hernández fue la absoluta ganadora de la medalla transferible, pues se batió en una cardíaca final contra la también conocida como ‘Terminator’.

“Ganar la medalla en esta temporada tan complicada, es una sensación increíble, desde que vine pensé en igualar lo que hice en mi temporada. Quiero dedicar esta medalla principalmente a mi familia y a la gente que ha pasado por mi vida deportiva”, expresó ‘Rugby Girl’ cuando recibió su reluciente presea.

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Los atletas se enfrentaron para ganar la intensa Batalla Colosal

Ambos equipos salieron a pelear por una tarde de spa y una parrillada que podría aumentar su energía en la competencia deportiva.

Los Héroes vivieron una espectacular noche, pues sacaron toda la garra durante el circuito conocido como ‘Exatlón City’.

Fue Evelyn Guijarro, quien anotó el punto de la victoria, dejando claro que es una de las concursantes más sobresalientes de esta cuarta temporada.

Tras un cardíaco duelo contra Carmelita Correa, ‘Sniper’ dejó ver su buena puntería y gran velocidad.

“Se dio la victoria, anhelaba mucho el masaje, estoy muy feliz de poder disfrutar algo que anhelábamos mucho”, expresó la lanzadora de jabalina durante la ceremonia de Exatlón.

Los azules se quedaron con el premio doble y con la satisfacción de ganarles a sus rivales del equipo rojo.

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