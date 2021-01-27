Exatlón: Casandra Ascencio cambia la letra de la porra de Evelyn Guijarro y Cecy Wushu reacciona.

Una nueva rivalidad comenzó a formarse en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues Casandra Ascencio expresó su molestia ante la posible alianza de Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Jazmín Hernández.

Y es que, durante la batalla por la medalla transferible, la lanzadora de jabalina apoyó eufóricamente a su rival 'Rugby Girl', acto que desató el enojo de Cas.

“Nos hizo ruido de que Evelyn apoyara mucho a Jaz, pero cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme”, expresó la integrante de Héroes.

En la Batalla Colosal, la basquetbolista también notó que algo turbio surgió en el circuito. Según ‘MVP’, las rojas bajaron su rendimiento para beneficiar a Evelyn Guijarro.

Casandra Ascencio también se dejó ver muy molesta desde la banca, donde aprovechó para cambiar la letra de la porra de Evelyn por algunas polémicas líneas: “Apunta, dispara, dale el punto, obvio, es ‘Sniper”.

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Así fue la extraña reacción de Cecy Álvarez Wushu

La porra que inventó Casandra llamó la atención de sus compañeros, incluyendo la de Cecy Wushu, quien miró a la basquetbolista muy desconcertada.

El singular gesto de la coahuilense llamó la atención de todos los televidentes, pues algunos se sintieron identificados con su reacción.

Y es que, Wushu miró a la basquetbolista con una mirada muy profunda y sin tener noción de la situación.

Evelyn Guijarro no se ha pronunciado al respecto, pues no ha declarado si en verdad tiene una alianza con las atletas del equipo contrario.

Tal parece que, una nueva rivalidad podría estar formandose entre los integrantes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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