Casandra Ascencio acaba con reinado de Mati Álvarez y se queda con la medalla de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Diez talentosas mujeres salieron a enfrentarse a la prueba Contra Reloj Femenil de Exatlón: Titanes vs Héroes. Las atletas dejaron el corazón en la pista para ganar una de las medallas convencionales que podría ayudarlas en caso de batirse en un duelo de eliminación.

Casandra Ascencio fue una de las emocionadas por participar en la contienda, pues expresó su entusiasmo en la ceremonia previa a la batalla.

Estoy muy motivada porque sé el trabajo que han hecho todas las niñas para estar aquí… Aquí es quien tenga más temple y más decisión

En el equipo de los Titanes, Ana Lago tomó la palabra y confesó que también estaba lista para vencer a sus contrincantes.

Estoy muy feliz y motivada… vengo con toda la energía para salir a competir. Todo se está acomodando para que esté tranquila y concentrada

El duelo comenzó con Carmelita Correa, quien realizó un grandioso tiempo que la puso en ventaja ante sus rivales. Jazmín Hernández, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro fueron otras de las atletas que sorpendieron con sus fascinantes tiempos.

Además, los momentos de tensión también se hicieron presentes, pues Doris Del Moral fue sancionada con 10 segundos extras por levantar una pierna en la mesa de discos.

Casandra Ascencio se convierte en la ganadora de la medalla convencional

La basquetbolista ganó el duelo tras vencer a Jazmín Hernández, Evelyn Guijarro y Mati Álvarez. Con un espectacular tiempo de 1:00:72, ‘MVP’ se llevó su segunda presea con mucho esfuerzo y dedicación.

“Lo único que pensé es ‘Lo quiero’. Hoy solo me enfoqué en mí y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de esforzarme…”, expresó la tapatía en la ceremonia de Exatlón: Titanes vs Héroes.

