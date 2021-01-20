Exatlón: Tras la pelea de Pato Araujo y Keno Martell, regresa el Exaball con Javi Márquez brillando como nunca.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes reabrieron sus puertas para recibir el cardíaco duelo del Exaball. Los atletas rojos y azules se batieron en una trepidante competencia para ganar 2500 Exatlon Points canjeables por artículos de la Exa Store.

Al inicio de la ceremonia, Javi Márquez expresó su entusiasmo por participar en una de sus competencias favoritas del programa deportivo.

El Exaball es de mis competencias favoritas. La verdad es que vengo muy motivado. Lo único que quiero es disfrutar y divertirme con mi equipo

Por su parte, Pato Araujo confesó que no estaba listo para reincorporarse en el polémico juego donde se peleó contra Keno Martell.

A mi me hierve la sangre siempre que estoy en un terreno de juego, pero hoy vengo a apoyar a mi equipo de otra manera. Lo mejor manera será apoyar a mi equipo desde acá afuera

El duelo dio inicio, pues Samara, Evelyn y Casandra salieron a la cancha para pelear contra Mati, Carmelita y Jazmín; sin embargo, el partido quedó empatado con un marcador de 4-4.

La tripleta de Aristeo Cázares, Mauricio López y Heliud Pulido, también salió a enfrentarse contra Pascal Nadaud, Christian Anguiano, Javi Márquez, siendo estos últimos los campeones del Exaball.

Por si fuera poco, Javi Márquez se convirtió en el jugador más valioso de la competencia, ganando su tercera pulsera canjeable por una medalla.

La verdad estoy muy contento con esta medalla. No llegó sola, es un trabajo en equipo. Sabemos que tenemos grandes rivales. Se la dedico a mi equipo y a mis papás que son fanáticos de Exatlón

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La intensa pelea de Keno Martell y Pato Araujo en el Exaball

Fue a finales de diciembre, cuando Keno y Pato protagonizaron una de las polémicas más fuertes en la cancha del Exaball.

Y es que, el futbolista, rompió la camiseta de su contrincante en los últimos minutos del juego. Por si fuera poco, ‘PlayMaker’ no se quedó con los brazos cruzados, pues le propinó un empujón a ‘Capitán Araujo’.

Los ánimos se encendieron en las playas de República Dominicana, ya que los atletas se hicieron de palabras y llegaron a los golpes.

Las acciones de los participantes tuvieron consecuencias: Ambos fueron suspendidos por cuatro juegos hasta arreglar sus diferencias y pedir una disculpa ante el público mexicano.

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