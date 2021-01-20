Samara Alcalá se lesiona nuevamente y asusta a todos los seguidores de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes salieron a batirse en un cardíaco duelo que puso a prueba su resistencia física, destreza y rapidez. Y es que, el reciente ‘Duelo De Los Enigmas’, estuvo marcado por múltiples acontecimientos que llamaron la atención de los televidentes

Sin embargo, un terrible accidente también captó la atención de los fanáticos del programa deportivo, pues Samara Alcalá sufrió una lesión que dejó a todos sus compañeros preocupados.

Y es que, la tapatía, se encontraba en una contundente batalla contra Ana Lago cuando se golpeó con algunos tubos del circuito. Samara quedó inmóvil y segundos después llegaron sus compañeros para auxiliarla.

La famosa atleta recibió un fuerte impacto en el tobillo derecho, mismo que inmediatamente fue atendido por el personal médico.

El futuro de la querida atleta es incierto, pues los médicos tienen que decidir su continuidad en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En otros temas, Héroes y Titanes se enfrentaron en el ‘Duelo de los Enigmas’ para ganar uno de los tres electrónicos de última generación; una televisión inteligente, una tableta inteligente o una computadora.

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La fortuna jugó en contra de Samara Alcalá una vez más

No es la primera vez que Samara experimenta un doloroso momento dentro del reality show. Y es que, la futbolista se lesionó en la Batalla por la Fortaleza el pasado 11 de enero, dejando a todos sus compañeros cabizbajos.

La querida ‘Pony Power’ competía contra Jazmín Hernández, cuando se atoró en un túnel y perdió el control. La jalisciense terminó su batalla como una verdadera guerrera; sin embargo, una ambulancia llegó para atenderla.

Y, aunque Samara Alcalá lucía como nueva en su regreso a esta demandante aventura, la suerte le jugó en contra una vez más.

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