Samara Alcalá pierde en el duelo de eliminación y se despide para siempre de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En la Batalla por la Supervivencia de Exatlón: Titanes vs Héroes, los hombres rojos estaban en riesgo, mientras que las mujeres azules serían seleccionadas para ir a disputarse su permanencia en caso de perder.

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Todo empezó con un duelo sumamente cerrado entre Keno Martell y Heluid Pulido, quien fue el primero en entregar un punto para su equipo tomando la ventaja desde la primera ronda en la Batalla por la Supervivencia.

Los integrantes del equipo azul tuvieron que esperar hasta la cuarta ronda para poder sumar un punto y poner el marcador 3-1, en el duelo de Casandra Ascencio contra Ana Lago, lo que revivió las esperanzas de los azules para poder ganar la Batalla por la Supervivencia.

Con la intención de sumar puntos a su causa y poder tener una oportunidad de permanecer una semana más en Exatlón: Titanes vs Héroes, Samara entregó un punto que colocó el marcador 5-3.

Dan Loyol, tuvo una importante participación entregando dos puntos para la causa de los azules; sin embargo, en su última participación contra Mau Wow, sufrió una trágica caída que afortunadamente no tuvo complicaciones.

En su segunda participación, Samara se midió frente a Carmelita y nuevamente entregó el punto tratando de evitar el duelo de eliminación para las mujeres azules, poniendo el marcador 9-5.

Al final, Keno Martell no pudo evitar que los rojos se mantuvieran unidos una semana más en la competencia, siendo las mujeres azules las que se enfrentaran en el duelo de eliminación.

Las integrantes del equipo de los Héroes que fueron de forma directa al duelo de la eliminación fueron Samara y Cecy Wushu, mientras que la tercera fue elegida por Casandra, al ser la de más puntos del equipo. Ella decidió por Doris para completar la batalla por la supervivencia.

Sin medallas, pero con cinco vidas cada una comenzó la batalla más importante de la semana. En el primer duelo por la eliminación, Doris se enfrentó a Samara, quien logró defender su causa y mostró las ganas que tiene de seguir en la competencia. Al momento de enfrentar a Cecy en la segunda ronda, el resultado fue el mismo, siendo la única en mantener sus vidas completas.

Sin embargo, esta ventaja no la pudo mantener y desafortunadamente fue la eliminada de la competición en esta semana 21; sin duda, un fuerte golpe al estado anímico de los azules.

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