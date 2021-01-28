Despedida Colosal: Misael Rodríguez abandona Exatlón: Titanes vs Héroes por lesión en el hombro.

Luego de llegar como el último refuerzo del equipo rojo a Exatlón: Titanes vs Héroes, Misael Rodríguez se ha consolidado como uno de los mejores atletas del programa deportivo.

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Sin embargo, ahora se suma a la lista de competidores que tienen que abandonar la competencia por una lesión, tal como sucedió con David Juárez quien dejó al equipo de Héroes en semanas pasadas por una fractura en la mano.

Misael Rodríguez no ha podido competir desde hace varios días por una lesión en el hombro derecho, misma que no le permite estar en su máximo nivel, por lo que la máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, anunció su salida como una decisión irrevocable.

Y es que las posibilidades de que el boxeador y medallista olímpico se recupere completamente, es casi nula, por lo que se despide de la competición.

"Es una gran despedida. Me voy con mi impresora portátil y con el reconocimiento de mis compañeros y rivales. Allá afuera hay muchas cosas, niños a los cuales hay que ayudarlos a meterse al lindo deporte que practico, me voy feliz", expresó el Chino antes de partir de República Dominicana.

Sin duda, la reacción de rojos, azules y Antonio Rosique, fue de desconcierto al ver que uno de los atletas con mayor carisma y alegría abandona la contienda en su fase más decisiva.

Recordemos que, Misael Rodríguez, fue parte de la segunda temporada del programa, por lo que fue llamado para ser parte de Exatlón: Titanes vs Héroes, la edición más demandante de la historia del reality de Azteca UNO.

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