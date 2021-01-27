Aristeo Cázares revela que tendría más energía en Exatlón: Titanes vs Héroes si estuviera Caro Mendoza.

Después de perder La Fortaleza en el inicio de la Semana 21 en Exatlón: Titanes vs Héroes, el equipo rojo fue al campamento en busca de renovar energías y regresar a la competencia más fuerte que nunca.

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Y, aunque los ánimos no estaban al cien por ciento, Aristeo Cázares recordó la compañía de Carolina Mendoza, mejor conocida como Sunshine, en las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Y es que, el ganador de la segunda temporada, reveló que extraña a Sunshine pues se convirtió en su mejor apoyo y confidente a lo largo de la competencia.

Previo a su conexión con la clavadista, el originario de Veracruz tenía una gran relación con Mariana Ugalde; sin embargo, su salida llevó a Aristeo Cázares a encontrar en Carolina Mendoza a su persona favorita en República Dominicana.

Hay que recordar que el hermano de Ernesto Cázares es de los pocos participantes que siguen en la batalla desde el primer día, por lo tanto, ha demostrado sus sentimientos y así lo expresó al mencionar que la presencia de Sunshine lo hacía sentir mejor en todo momento.

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Esta no es la primera ocasión en que Aristeo Cázares menciona que la extraña, aunque también es importante recalcar que Aristeo, Mariana y Caro han sido relacionados como el triángulo amoroso más polémico, pero ninguno de ellos ha revelado la verdad de lo que sucede en Exatlón.

También recordemos que Aristeo tuvo un fuerte golpe hace unas semanas con la eliminación de su hermano de la competencia, por segunda ocasión.

