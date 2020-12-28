Exatlón: Titanes vs Héroes da la bienvenida a Misael Rodríguez como el último refuerzo del equipo Rojo.

Las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes dan la bienvenida a Misael Rodríguez como el último refuerzo para el equipo Rojo.

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En medio de una espectacular presentación de Antonio Rosique, el boxeador selló su regreso al programa más demandante de la televisión mexicana tras ser uno de los atletas más destacados en la segunda temporada de la emisión deportiva.

La reacción de sus nuevos compañeros y rivales no se hizo esperar, especialmente de Aristeo Cázares, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez y Carmelita Correa, con quienes coincidió cuando fueron todos parte del equipo de Famosos.

"Muy contento, muy motivado. Muchas leyendas están, se ve un nivel muy alto, espero estar a la altura y entregar puntos. Ha sido un año muy difícil allá afuera, pero esperemos que podamos dar muchas alegrías a quienes están allá afuera", expresó el famoso Chino.

¡El último refuerzo de TITANES es @misaelotee! 🔴😎 Fue parte de la segunda temporada del EXATLÓN. 💪 ¡Dale la bienvenida al CHINO! #AtletasColosales pic.twitter.com/zLqN5PviMd — Exatlón México (@ExatlonMx) December 28, 2020

El medallista olímpico en Río 2016 regresa a República Dominicana con sed de revancha luego de que fue eliminado sorpresivamente ante Dragon Lee, pues él se ofreció a disputar el duelo por la supervivencia en lugar de Patrick Loliger.

Misael Rodríguez se suma a Mau Wow y Pamela Verdirame como los últimos atletas que se integran al equipo Rojo, que en las últimas cuatro semanas ha sufrido las dolorosas salidas de Mariano Razo, Carolina Mendoza y Mariana Ugalde.

Las reacciones de los fans de Titanes en redes sociales también llegaron, esperando que la eliminación quede de lado y se pueda consolidar un gran equipo con estos integrantes que desde ya levantaron la mano para llegar lejos en esta gran aventura.

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