Heliud Pulido pone en duda su continuidad en Exatlón: Titanes vs Héroes tras problemas en el equipo rojo.

En los últimos días, Heliud Pulido ha estado en el ojo de la polémica luego de que explotará contra Pato Araujo y sus demás compañeros de equipo por la nueva eliminación de Pame Verdirame.

Tras la salida de su novia, el atleta de canotaje aseguró que se sintió traicionado por varios de los integrantes del equipo rojo y recriminó a Pato Araujo por sus declaraciones pasadas en las que afirmó que dividiría a los rojos.

Te puede interesar:Mati Álvarez celebra de la misma forma que Cecy Wushu y festeja victoria del equipo de los Héroes.

Aunque fue el mismo Heliud Pulido quien propuso a sus compañeros que se limaran asperezas y comenzaran de nuevo por bien del equipo, en una plática privada con Ana Lago aseguró que aún no se siente del todo bien.

“Ando flotando, no me siento aquí y pues no sé", aseguró Heliud a Ana.

Al respecto, la gimnasta le afirmó que lo entiende ya que está muy reciente la salida de Pame Verdirame y los problemas que se han suscitado después del domingo de eliminación.

Asimismo, Ana Lago dijo que siente que las cosas están más tranquilas en el equipo y que cada uno de los atletas está poniendo su mejor esfuerzo para que la situación esté más tranquila.

Sin embargo, Heliud Pulido afirmó que aún no está muy tranquilo y puso en duda su permanencia en el reality deportivo.

“Tengo que pensar la cosas y poner las cosas en una balanza y ya decidir si en realidad si vale la pena continuar aquí o pues ya (salir)”, aseguró Heliud Pulido visiblemente afectado.

Al final, Ana Lago aseguró que ve en Heliud a un atleta muy fuerte y espera que tome la mejor decisión para él y para el equipo dentro de Exatlón.

Tambipé te puede interesar: Casandra Ascencio supera en efectividad a Mati Álvarez en Exatlón: Titanes vs Héroes.