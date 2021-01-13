Casandra Ascencio supera en efectividad a Mati Álvarez en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las batallas y los circuitos en el programa deportivo más popular de la televisión mexicana, Exatlón México, cada vez son intensos, por lo que los atletas de Héroes y Titanes nos sorprenden con su mejor nivel, tal es el caso de Casandra Ascensio.

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Y es que en la tabla de efectividad de la semana 19, la atleta del equipo azul fue la más efectiva; incluso, superó a Mati Álvarez, quien semana a semana suele encabezar esta tabla.

Esta clasificación refleja el rendimiento de cada uno de los atletas de ambos equipos, pues aquí se cuenta la cantidad de enfrentamientos, victorias y derrotas.

Por ello, recientemente se pudo apreciar una diferencia entre Mati Álvarez y Cass, ya que en la semana 19, misma en la que Pamela Verdirame se tuvo que despedir de las playas de Exatlón México, los televidentes y los mismos participantes del reality presenciaron que ahora hay una nueva líder en la clasificación.

Con ocho victorias y solo tres derrotas, dejando un margen de efectividad del 72.7 por ciento, Casandra fue la líder de la semana. Por su parte, Mati que tuvo menos presencia en los circuitos, conquistó 7 victorias y registró tres derrotas, llegando a un 70% de su efectividad.

Hay que recordar que esta tabla no determina quiénes serán los atletas que van a la eliminatoria, ya que es global. Mati Álvarez es la atleta más efectiva de ambos conjuntos con 197 victorias y 53 derrotas, le sigue Zudikey Rodríguez con 125 victorias y 78 derrotas y en el tercer puesto se encuentra Casandra con 122 victorias y 88 derrotas, en la rama femenil.

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En tanto, del lado de los hombres, Patricio "Pato" Araujo está en la posición uno con 174 victorias y 100 derrotas, seguido por Heliud Pulido con 164 victorias y 111 derrotas y Aristeo Cázares con 162 victorias y 113 derrotas.

