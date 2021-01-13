Mati Álvarez celebra de la misma forma que Cecy Wushu y festeja victoria del equipo de los Héroes.

Pese a que en varias ocasiones se ha visto que los atletas de Exatlón México tienen una gran rivalidad, no siempre es así, ya que entre integrantes del equipo contrario existen una buena relación entre sí.

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Tal es el caso de Mati Álvarez que es una atleta que se lleva bien con varios integrantes de Héroes, incluido David Juárez La Bestia, Pascal Nadaud; incluso, hasta su máximo rival Casandra Ascencio. Estas relaciones son tan buenas que en ciertas ocasiones quedaron reflejadas en los festejos.

Uno de los mejores fue cuando Mati Álvarez compartió un momento de alegría con Cecy Wushu. Estos hechos sucedieron durante la batalla por la fortaleza del lunes 11 de enero, donde Héroes y Titanes se enfrentaban en la fuerte batalla por la casa con todas las comodidades.

Carmelita Correa competía contra Cecy Álvarez en el circuito de los contenedores. La integrante del equipo rojo perdió contra Wushu y esta última comenzó su clásica celebración junto con todo su equipo, donde lanzan puñetazos y patadas al aire.

Por lo que Mati, al ser compañera de Carmelita, iba en camino a alcanzarla pero cuando se dio la vuelta vio y celebró con el azul, lanzando patadas al aire, lo que provocó alegría entre el equipo de Héroes.

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De esta forma, Mati dejó en claro que no tiene ningún problema con su equipo rival, caso contrario con el suyo. Esta situación provocó un asombro entre los televidentes, ya que la campeona de la tercera temporada demostró que no lleva los conflictos personales al plano atlético.

