Exatlón: Heliud Pulido enfrenta a Pato Araujo y lo acusa de destruir al equipo de Titanes.

Tras la nueva salida de Pame Verdirame de Exatlón en el duelo de eliminación del pasado domingo, la controversia y división volvieron a hacerse presentes al interior del equipo de Titanes, principalmente entre Heliud Pulido y Pato Araujo.

Por su parte, Heliud Pulido y Ana Lago se mostraron molestos con sus compañeros rojos, debido a la manera en que se vivió la justa máxima de Exatlón.

En una plática entre ambos atletas, aseguraron que se sintieron dolidos por la salida de Pamela.

“Ahora sí me dolió mucho, muchísimo más, ahora en el momento que la estaba abrazando para que se fuera, me rompí, porque no pensé que se fuera, estaba estrenando muchísimo”, aseguró Heliud Pulido notablemente afectado.

Además, abundó que “para mí ha sido otro de los días más difíciles aquí en Exatlón, creí que jamás volvería a tener una sensación de esta magnitud”.

En tanto, el resto del equipo aseguró que notaron una actitud rara por parte de sus compañeros y afirmaron que la reacción de Heliud Pulido y Ana Lago no fue la óptima.

Ana Lago en ese mismo sentido afirmó que sintió que el equipo ya no es el de antes y afirmó que seguirá trabajando fuerte a pesar de que no tenga el apoyo del resto de su equipo.

“Jamás me he caído; siempre he demostrado que voy a salir adelante sin importar las adversidades que se me presentan. Voy a seguir adelante, no importa si tengo solo a una persona a mi lado”, dijo Ana Lago.

En su oportunidad, Heliud Pulido afirmó que está muy afectado por la salida de Pame Verdirame.

“Lo tengo que decir, no sé por dónde empezar, sinceramente, nunca me había sentido tan vulnerable como este día, la primera vez que despedí a Pam, fue diferente, esta vez, no sé cómo convertir este sentimiento en coraje, no sé cómo continuar y no sé de dónde sacar fuerzas para seguir”, dijo.

Asimismo, apuntó que en el Exatlón y en su equipo de Titanes, cada uno de los integrantes buscan su propio beneficio.

“Cada quien protege a su gente y cada quien protege sus ideas, y cada quien quiere lograr su meta aquí, me causa un poco de conflicto porque me había acostumbrado Pam”, expresó.

Finalmente, Heliud Pulido fue más directo al encarar a Pato Araujo y reclamarle que había dicho anteriormente que quería destruir al equipo.

“El equipo no está dividido desde el último duelo de eliminación, Patricio Araujo dijo que se iba a encargar de destruir al equipo hasta que lo viví. Hay gente que avienta la piedra y después esconde la mano, hubo un duelo de Exaball en el que no estuve de acuerdo con lo que pasó, dijo que no había pegado cuando sí lo hizo, hay mucha hipocresía aquí en el equipo”, puntualizó Heliud Pulido.

ante esto, Pato Araujo negó las acusaciones en su contra y afirmó que “Heliud me está inculpando de querer destrir al equipo y yo creo que sí está mal”, dijo.

