Mati Álvarez envía a Ana Lago al reto de eliminación y rompe pacto en el equipo de Titanes en Exatlón.

El equipo de Titanes protagonizó una gran polémica cuando Pato Araujo fue enviado al duelo de eliminación en la emisión de Exatlón del pasado 7 de diciembre.

Y es que, una supuesta lesión de Heliud Pulido, llevó a Mati Álvarez a mandar al futbolista a la batalla por la supervivencia, un hecho que causó la molestia del atleta y su novia, la velocista Zudikey Rodríguez.

Te puede interesar: Los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo, se vuelven a enfrentar en Exatlón tras críticas de sus compañeros.

"La decisión en conjunto ya no vale de nada, estoy consciente de lo que pueda decir. Lo que sí puedo decir es que en caso de que haya una injusticia se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo", expresó en aquella ocasión Capitán Coraje.

Y, aunque todo indicaba que los problemas quedaron en el pasado en el equipo rojo, surgieron de nuevo después de que Mati Álvarez, la atleta con más punto en Titanes, eligiera a Ana Lago para ir al duelo de eliminación junto a Carmelita Correa y Pame Verdirame.

La hora de la pugna máxima llegó, esta noche puede irse ANA, CARMELA o PAMELA. 😱🔴 ¿A quién le vas? #NocheDeEliminación pic.twitter.com/NKBOFhQpXj — Exatlón México (@ExatlonMx) January 11, 2021

Y es que, supuestamente, había un pacto que consistía en que nadie que llegó al programa deportivo desde el día uno sería elegido para jugarse su permanencia en la batalla final, por lo que la gimnasta expresó su molestia.

También te puede interesar: Conoce a los hermanos que han participado a lo largo de las cuatro temporadas de Exatlón México.