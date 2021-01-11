Exintegrantes de Exatlón: Titanes vs Héroes revelan que había acuerdo entre ellos y Mati Álvarez no cumplió.

Este fin de semana las cosas en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se tornaron tensas de nueva cuenta, ya que los Titanes enfrentaron problemas en el duelo de eliminación, mismo que terminó con la salida de Pame Verdirame.

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Y es que, supuestamente, Mati Álvarez rompió un pacto en el equipo rojo y envió a Ana Lago a la batalla por la supervivencia, cuando ningún atleta que llegó desde el día uno debía jugarse su permanencia de esta manera.

Además de la gran relación que profesaban la heptatleta y la gimnasta; sin embargo, las cosas entre las competidoras cambiaron repentinamente y ahora sostienen una rivalidad.

Señaló que se había acordado que “habría prioridad para los que llegamos desde el primer día”, pero que daría todo en el circuito para continuar en la temporada más demandante de la historia de Exatlón.

Como era de esperarse, este acuerdo provocó gran controversia entre todos los internautas; incluso, los exparticipantes del equipo rojo no se quedaron callados y hablaron al respecto, mencionando que el acuerdo se había pactado para cuidar a los participantes que llevaban más tiempo.

Gloria Murillo aseguró que todos los participantes que estaban desde el día 1 tenían prioridad "a menos de alguna lesión o algo, aunque fueran mejores en efectividad".

No es lo mismo tener más de 50-100 días sobre las piernas que alguien que llega nuevo, obviamente su efectividad va a ser mejor porque tienen menos carreras y está menos cansado

También, Patrick Lolliger recordó que este problema no era algo nuevo pues en la segunda temporada, donde él participó por primera vez en Exatlón México, también se hicieron y reconoció.

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