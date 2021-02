Juan José Origel publica información de la página en la que se registró para obtener vacuna en Estados Unidos.

Juan José Origel publicó información de la página en la que se registró para obtener la vacuna contra el Covid-19 en su cuenta de Instagram. Ahí recurrió a Homeland Security del estado en donde, según él, se especifica que cualquier persona podrá recibir la dosis contra la COVID-19.

Tras el escándalo internacional que protagonizó Juan José Origel por aplicarse la vacuna en Estados Unidos sin ser residente en aquella nación, pero sus detractores le pidieron al presentador que “leyeran bien lo que publicó".

El periodista compartió una publicación donde se mira el documento del DHS Statement on Equal Access to COVID-19 Vaccines and Vaccine Distribution Sites con la siguiente leyenda: Departamento de Seguridad del Interior (DHS) asegura que habrá acceso igualitario a las vacunas vs COVID-19 para todas las personas, independientemente de su condición migratoria.

Los usuarios le piden a Juan José Origel “que lea bien”

La salud es un derecho universal que cada nación tiene que asegurar a sus habitantes sim importar su status migratorio legal, pero esto no quiere decir que las naciones permitan el turismo de vacunas.

En el documento que Pepillo Origel compartió en Instagram, se avala que solamente quienes residan en Estados Unidos podrán obtener la dosis como se puede leer.

El DHS y sus socios del gobierno federal apoyan plenamente el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 y los sitios de distribución de vacunas para inmigrantes indocumentados. Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna

El DHS lleva a cabo su misión, incluidas todas las áreas dentro de su respuesta a la COVID-19, sin discriminación por motivos de raza, etnia, o nacionalidad y de conformidad con la ley. Además, el DHS apoya la distribución equitativa y eficiente de la vacuna COVID-19 a todas las poblaciones, incluidas las comunidades históricamente desatendidas

En ninguna parte del documento se detalla que turistas, procedentes de otras naciones, pueden arribar a Estados Unidos a obtener la vacuna contra la COVID-19.

Los usuarios de redes sociales le hicieron saber que entienden el idioma inglés, además le pidieron leer bien lo que publica antes de hacerlo.