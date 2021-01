Keno Martell se convierte en el apoyo y confidente de Cecy Wushu tras su enfrentamiento con los Héroes.

La polémica entre Cecy Wushu y sus compañeros del equipo azul sigue creciendo y los roces parece que no terminarán muy pronto.

Sin embargo, la especialista en artes marciales ha encontrado en Keno Martell un apoyo y a un confidente que se ha mostrado dispuesto a escucharla tras el enfrentamiento que tuvo con el equipo tras el duelo de eliminación en el que Valery Carranza quedó fuera de la competencia.

Los azules le reclamaron a Cecy Wushu el haber dicho que ya se quería ir del programa, hecho que pudo haber hecho que Valery se confiara y perdiera su concentración mental en el duelo.

Ante esto, los integrantes de Héroes reclamaron a Cecy la incongruencia que mostró ya que dijo una cosa e hijo otra, dejando fuera del programa a Valery, quien sí quería estar en el programa.

Luego de los reclamos de sus compañeros, Wushu afirmó que nunca tuvo la intención de afectar a alguien y dividir al equipo, por lo que se mostró muy afectada.

Debido a ello, Cecy Wushu confió en Keno Martell para contarle que se encuentra muy dolida por lo ocurrido, durante una sincera charla que tuvieron alejados de los demás integrantes.

“La verdad es que me sentí muy decepcionada por todo lo que pasó y creo que lo que pasó no es para perder la confianza, creo que no es algo grave como otras cosas, no se me hizo motivo para que ciertas personas dijeran que ya no pueden pensar en mí; sin embargo, es su pensamiento y no voy a decir nada al respecto, cada quien tiene opiniones diferentes”, afirmó Cecilia Álvarez.

Asimismo, Cecy Wushu destacó que seguirá trabajando para mantenerse en la competencia hasta que llegue su momento de tener que salir.

“Hasta que Dios quiera que esté aquí, yo voy a seguir luchando y ya no me voy a volver a bajonear por nada y voy a tomar esa fortaleza para llegar hasta donde tenga que llegar, así esté todo el mundo en contra, me voy a demostrar que sí puedo”, refirió la atleta.

