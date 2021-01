Azules enfrentan a Cecy Wushu y le recriminan su actitud en el duelo de eliminación de Exatlón. (VIDEO)

La discordia continúa siendo parte de la relación entre Cecy Wushu y sus compañeros de Exatlón, sobre todo después de que Valery Carranza resultó como la nueva eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El roce entre los azules y la experta en artes marciales se dio debido a que antes del duelo de eliminación dijo que ya quería salir del programa, hecho que pudo haber provocado que ‘melena azul’ se confiara y bajara su rendimiento en el duelo.

Tras esta acción, los atletas se reunieron y hablaron de manera frontal contra Cecy Wushu, a quien le recriminaron que haya dicho una cosa y hecho otra a la hora del duelo.

Pascal Nadaud aseguró que conforme va pasando el tiempo, los duelos de eliminación resultan cada vez más complicados por los sentimientos que generan. “Se vuelven más tensas las eliminaciones”, señaló.

Por su parte, Ernesto Cázares le reprochó a Cecilia Wushu Álvarez el hecho de haber dicho que se quería ir, situación que lo desconcertó porque durante la eliminación se mostró muy diferente. Las palabras de Ernesto fueron reforzadas por Samara Alcalá.

“No me molestó que lucharas, pero sí me dio sentimiento que ese tipo de cosas si no las vas a hacer, te las quedas guardadas”

En tanto, Pascal continuó señalando que la actitud de Wushu no fue la mejor. “A mí se me hace que el comentario que hizo Wushu fue para debilitar totalmente a Valery”, señaló.

En su defensa, Cecy Wushu afirmó que, si se esforzó en el duelo de eliminación, fue porque sus compañeros le dijeron que no se diera por vencida.

Asimismo, dijo que a pesar de que se siente mal por la situación que se desató, espera que se pueda dar vuelta a la hoja.

“No buscaba herir a nadie, no me lo voy a tomar personal, porque yo sé que es algo que se puede hablar y vamos a darle vuelta a la hoja. Ahorita sí me siento triste por la situación”, afirmó.

Además, dijo que no fue del todo su culpa el resultado de la salida de Valery Carranza. “Yo luché porque todos me dijeron que luchara. Yo no vine a destruir el equipo, me sentí con confianza de decírselo. Creo que, de cierta manera, no fue totalmente mi responsabilidad el resultado”, dijo Wushu.

Finalmente, Pascal Nadaud mostró su molestia con Cecy Wushu. “Me dijiste que no venías a hacer amigos y me queda clarísimo; de verdad no sé si eres una persona mala o tomas decisiones muy malas”, refirió Pascal al asegurar que no comparte los valores de su compañera.

