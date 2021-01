Valery Carranza habla de la polémica que tuvo con Cecy Wushu en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Tras su salida de Exatlón: Titanes vs Héroes, la atleta Valery Carranza habló en exclusiva con Venga La Alegría sobre su sentir por su eliminación y la situación incómoda que protagonizó junto a Cecy Wushu, luego de que no se despidiera de ella como lo hizo con el resto de los integrantes del equipo azul.

Al inicio de la conversación, Valery Carranza aseguró que “me siento ya tranquila”, después de la oleada de sentimientos que tuvo luego de abandonar el programa deportivo.

Te puede interesar:

Casandra Ascencio se lastima el hombro en el circuito del fin de mundo donde se disputa la Fortaleza.

En ese mismo sentido, afirmó que ya estaba cansada y le jugó mal la mente en el momento del duelo de eliminación.

No me explicaba lo que sentía en esos momentos, muchas emociones, muchos contrastes, arriba y abajo, me jugó mal la mente, ya estaba cansada, pero lo que aprendí es que siempre di lo mejor, en cada carrera que pasaba, era dar lo mejor, aunque me dolía el cuerpo

Aseguró que siempre contó con el apoyo de su equipo, especialmente de Samara, Yusef Farah y Pascal. “Estaba con el apoyo de mi equipo, como el apoyo de Samara y la verdad me fui muy feliz y muy satisfecha con todo lo que hice”, detalló.



Su polémica con Cecy Wushu

Respecto a la polémica que vivió junto a Cecy Wushu, quien es una de las atletas que acabar de reincorporarse al programa, Valery Carranza afirmó que se trató de un tema de lealtad.

“Lo que pasó con mi compañera Cecy Wushu fue, yo por ejemplo con mis amigos les doy la confianza y les abro mi corazón, yo soy mucho de lealtad, si yo te brindo mi apoyo y si tú me juegas chueco, yo de verdad ya no vuelvo a sentir esa confianza”, dijo.

Abundando sobre el tema, Valery Carraza apuntó que recibió varios comentarios sobre Cecy Wushu que le molestaron y que rompieron su relación.

“Me llegaron muchos chismes de que me empezó a decir muchas cosas allá afuera, de que me iba a sacar, cuando estábamos en el equipo también tuvo algunas cosas turbias con otros compañeros y la verdad es que eso no me gustaba porque hacía que estuviéramos tensos”, compartió.

Al final, Valery dejó un consejo para Wushu. “Si ya te están dando otra oportunidad, es mejor que la aproveches, que remiendes los errores con algunos participantes y contigo misma”, apuntó.

También te puede interesar:

Cecy ‘Wushu’ revela que habló con Pascal Nadaud sobre sus diferencias en Exatlón: Titanes vs Héroes.